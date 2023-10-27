Carroll成世界大賽台灣血統首人 稱為台灣棒球帶來關注十分榮幸
MLB世界大賽將在28日開打，由國聯冠軍亞利桑那響尾蛇客場出戰美聯冠軍德州遊騎兵，其中響尾蛇台裔美籍大物Corbin Carroll，也在今（27日）登上大聯盟官網，更表示「Corbin Carroll是大聯盟史上，首位在世界大賽擁有台灣血統的球員」，Corbin Carroll也對此直言「能因為自己為台灣的棒球帶來榮譽與關注，是一件非常榮幸的事」。
記者張志宇/綜合報導
對於成為首位擁有台灣血統登上世界大賽的選手，Corbin Carroll透露，「自己一開始並不知道此紀錄，但想想那確實很酷，我的外公、外婆曾住在台灣，我媽也在台灣出生，因為我的血統，能為台灣棒球帶來關注與榮譽，我對此感到驕傲與榮幸。」此外Corbin Carroll的外公、外婆正好居住在德州，世界大賽也會進場看球。
大聯盟官網除了介紹Corbin Carroll，也提到王建民、陳偉殷也都曾在大聯盟季後賽登板，Corbin Carroll則是首位擁有台灣血統登上世界大賽的選手，Corbin Carroll在本季成為美國職棒史上，首位達成單季25轟、50盜的新秀球員，目前也是國聯新人王最佳候選人。
Corbin Carroll在季前與響尾蛇簽訂8年1.11美元的合約，更在本季成為美國職棒史上，首位達成單季25轟、50盜的新秀球員，在季後賽前兩輪繳出打擊率0.412、2轟、4打點、8安的成績，在當時也引來費城人強打Bryce Harper的稱讚，「未來會是他的。」更在國聯冠軍戰G7中，4次打擊貢獻3安、2打點、2盜壘，為球隊跑回2分，該場響尾蛇所有得分都與他有關，Corbin Carroll也成為繼1908年Ty Cobb後，第二年輕就能夠在季後賽，繳出單場3安且跑出2次盜壘的選手。