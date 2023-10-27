季後挑戰賽「千囍世代」兩隊多達10位 林家緯有望打破最年輕紀錄
中華職棒34年季後挑戰賽將在28日開打，由統一7-ELEVEn獅在台南主場迎戰樂天桃猿，雙方正式名單也在昨（26日）公布，其中雙方陣容皆「年輕感十足」，共有10位是在2000年千禧年後出生的選手，且今年U18國手林佳緯，更是以18歲的年齡首度打季後挑戰賽，有望寫下中華職棒最年輕季後賽登場紀錄，桃猿則是帶了4位2000年後出生的選手。
記者張志宇/綜合報導
統一獅帶了6位千禧世代的選手包括，古林睿煬、林詔恩、黃勇傳、林靖凱、邱智呈、林佳緯，桃園則是王志煊、宋嘉翔、林政華與馬傑森，最年輕的則為捕手宋嘉翔，此外王志煊、外野手林政華去年並未隨隊參加台灣大賽，都是首次季後賽體驗。
此外統一獅在帶的6位千禧世代選手中，林佳緯，林詔恩、黃勇傳都只有19歲，根據中華職棒官網紀錄，季後賽最年輕登板投手是中信兄弟陳柏豪18歲266天、最年輕出賽野手也是中信兄弟外野手陳子豪19歲81天。
統一獅本季對桃猿取得17勝12敗1和的優勢，但其中9勝來自於上半季，下半季則是8勝7敗，從數據得知近期雙方交手呈現五五波態勢，但獅隊因拿下上半季冠軍，季後挑戰賽保送1勝，只要再取得2勝就可以晉級台灣大賽，而桃猿則必須在南北奔波的賽事中，在4天內取得3勝才可以進軍台灣大賽。