▲「這些」使更年期婦女心血管風險飆升！　更年期保健2秘訣有助遠離威脅

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心血管5大風險因子 45－64歲女性盛行率多達2倍心血管疾病風險因子包含血壓高、血糖高、血脂高、好的膽固醇（HDL-C）不足、腰圍過粗等。國民營養健康調查報告顯示，45－64歲女性存在心血管疾病風險因子的盛行率較19－44歲女性增加1－2倍，顯見停經後，更年期女性護心照護的重要性。
然而由於更年期不適的影響程度因人而異，加上相關健康識能缺乏，婦女常因此而隱忍不適，恐怕會影響個人整體健康。
國健署署長吳昭軍呼籲，更年期婦女勿忽視自我身體和心理狀況，應建立健康飲食、規律運動習慣，保持適度社交及培養個人興趣，並要擁有健康檢查的習慣，及早發現健康問題和介入管理，以維護更年期正常生活品質。
更年期保健「二要」秘訣 改善風險、遠離威脅維護心血管健康是更年期保健中重要的一環，但要如何改善更年期心血管疾病風險呢？國健署提供「二要」秘訣：
- 「要」定期健檢：
- 「要」心動舒食：
- 揪友談「心」：維持愉悅心情，多與親人、朋友分享心事，保持良好互動。
- 規律運「動」：每天至少運動30分鐘，每週至少150分鐘以上中度身體活動，如慢跑、快走等，搭配肌力和伸展運動，維護心血管健康。
- 放鬆「舒」緩：透過閱讀、聽音樂、瑜珈等自己有興趣的嗜好活動，適時舒緩生活壓力，放鬆身心靈。
- 均衡飲「食」：掌握均衡攝取六大類食物及少油、少鹽、少糖、高纖飲食原則，預防心血管疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59652
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