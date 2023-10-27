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「這些」使更年期婦女心血管風險飆升！　更年期保健2秘訣有助遠離威脅

▲「這些」使更年期婦女心血管風險飆升！　更年期保健2秘訣有助遠離威脅
▲「這些」使更年期婦女心血管風險飆升！　更年期保健2秘訣有助遠離威脅

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據衛福部111年死因統計調查，心血管疾病是女性第二大死因，尤其更年期卵巢功能退化、女性荷爾蒙（雌激素）分泌減少，易使腹部脂肪堆積、血脂異常、胰島素抗性增加，讓心血管疾病風險及其衍生的死亡風險倍升。

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今（2023）年10月18日「世界更年期關懷日」，強調更年期婦女應重視心血管疾病。國健署也呼籲，更年期女性應重視護心照護，透過「二要」秘訣改善心血管疾病風險、遠離威脅。

心血管5大風險因子　45－64歲女性盛行率多達2倍

心血管疾病風險因子包含血壓高、血糖高、血脂高、好的膽固醇（HDL-C）不足、腰圍過粗等。國民營養健康調查報告顯示，45－64歲女性存在心血管疾病風險因子的盛行率較19－44歲女性增加1－2倍，顯見停經後，更年期女性護心照護的重要性。

然而由於更年期不適的影響程度因人而異，加上相關健康識能缺乏，婦女常因此而隱忍不適，恐怕會影響個人整體健康。

國健署署長吳昭軍呼籲，更年期婦女勿忽視自我身體和心理狀況，應建立健康飲食、規律運動習慣，保持適度社交及培養個人興趣，並要擁有健康檢查的習慣，及早發現健康問題和介入管理，以維護更年期正常生活品質。

更年期保健「二要」秘訣　改善風險、遠離威脅

維護心血管健康是更年期保健中重要的一環，但要如何改善更年期心血管疾病風險呢？國健署提供「二要」秘訣：

  • 「要」定期健檢：
善用政府提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，進行定期身體健康檢查，及早預防與治療。也可利用「慢性疾病風險評估平台（https://cdrc.hpa.gov.tw/）」，輸入健康檢查數據，計算未來10年罹患慢性疾病的風險。

  • 「要」心動舒食：
  1. 揪友談「心」：維持愉悅心情，多與親人、朋友分享心事，保持良好互動。
  2. 規律運「動」：每天至少運動30分鐘，每週至少150分鐘以上中度身體活動，如慢跑、快走等，搭配肌力和伸展運動，維護心血管健康。
  3. 放鬆「舒」緩：透過閱讀、聽音樂、瑜珈等自己有興趣的嗜好活動，適時舒緩生活壓力，放鬆身心靈。
  4. 均衡飲「食」：掌握均衡攝取六大類食物及少油、少鹽、少糖、高纖飲食原則，預防心血管疾病。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59652

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