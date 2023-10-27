▲車禍重創腦昏迷1個月才醒 中醫針灸助復健之路更順暢

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遭車子撞飛 昏迷一個月衛福部彰化醫院神經外科醫師張昕煥表示，洪小姐雖然有戴安全帽，但腦部受到猛烈撞擊，嚴重大片硬腦膜下腔出血，經緊急手術取出血塊及放置監測器，在加護病房輔以低溫療法，減少自由基二度傷害腦細胞，兩週後在顱內壓監測器下由骨科醫師完成大腿骨骨折固定手術，術後配合中醫師針灸及復健治療，1個月後終於睜眼逐漸有意識，在完成顱骨成型手術後脫離維生管路後轉至普通病房。
張昕煥醫師說，洪小姐傷到左腦語言區，腦幹也受到壓迫，造成語言功能受損及四肢無力，神經外科、中醫科、復健科及高壓氧中心全力整合治療，洪小姐從甦醒之初要搭配紙筆溝通，現在已能完整言語表達語意，肢體部分也逐漸恢復，展現醫療整合的成果。
中醫針灸協助 努力復健之路在病房裡，中醫科主任馮天祥在洪小姐頭頂及臉部針灸14針。他說，從加護病房就開始針灸，主要是開竅醒腦，進行穴位和反射區的刺激，幫助腦部功能恢復。語言治療師也是每天到病房進行語言復健，從說故事當中刺激說話及邏輯。
在復健治療室，職能治療師指導她一再反覆做出夾東西及綁蝴蝶結等動作，曾是輕而易舉的動作，現在卻顯得困難，但日漸進步，原本夾東西放不進目標的左手已經大大提高完成率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59675
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