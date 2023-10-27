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七旬翁關節退化走不動，誤認骨鬆險延誤治療！ 醫教區分方式

▲七旬翁關節退化走不動，誤認骨鬆險延誤治療！ 醫教區分方式
▲七旬翁關節退化走不動，誤認骨鬆險延誤治療！ 醫教區分方式

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】陳先生是一位70歲男性，因常感到右膝疼痛，尤其在上下樓梯時更是明顯不適。他擔心是骨質疏鬆造成膝關節疼痛，因此自費接受骨質密度檢查，結果顯示正常。之後因為持續疼痛進一步檢查，確診是膝關節退化。

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骨質疏鬆不具明顯症狀　關節退化則多與年紀有關

臺北市立聯合醫院中興院區骨科醫師黃銘哲指出，其實骨質疏鬆是骨骼密度降低，會造成骨頭變脆弱，並且容易斷裂，需要通過骨質密度測試才能診斷確定，主要原因包括鈣和維生素D3攝取量不足、荷爾蒙變化，以及缺乏運動等因素。通常好發於中老年後，尤其是女性在更年期後更容易受到影響。而骨質疏鬆通常不具明顯的症狀，因此常常被忽略，唯有當骨折發生時，才會伴隨著劇痛和運動能力下降，而骨質疏鬆造成的骨折比較常發生在脊椎骨、近端肱骨、遠端橈骨與近端股骨等地方。

關節退化是關節結構和功能退化的情況，通常與年齡有關，但也可能因關節損傷、長年過度使用或使用方式不當所影響，診斷通常依賴於臨床評估、理學檢查和影像學檢查，如X光。關節退化通常是漸進性的，也可能影響到多個關節，例如脊椎、膝、髖關節和手指關節。常見的症狀包括關節疼痛、僵硬、腫脹和運動受限。

骨質疏鬆補充鈣、維生素D3　關節退化需物理或手術治療

區分骨質疏鬆與關節退化的重要性在於確保正確的診斷和治療。患有骨質疏鬆的合適治療方式有鈣與維生素D3的補充、適當的負重運動與曬太陽，甚至在某些狀況下需要抗骨質疏鬆藥物的治療；而關節退化的治療方式，除了生活型態與使用方式的改變，也可能需要物理治療或其他形式的治療，例如：口服消炎止痛藥物、葡萄糖胺類藥物、關節內類固醇或玻尿酸或濃縮血小板PRP注射，甚至是接受關節鏡或人工關節置換等手術治療。

良好生活方式與醫療檢查　大幅降低罹病風險

黃銘哲醫師提醒，可以透過健康的生活方式習慣和定期的醫療檢查來降低風險，同時醫療體系也應做好應對老年人口的準備，如此才能應對人口老化帶來的挑戰，以確保老年人擁有健康的骨骼關節和更好的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59680

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