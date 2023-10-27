PLG／張宗憲與361度攜手舉辦嘉義籃球訓練營！鋼鐵人張伯維也參加

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361° 品牌長期致力於推動體育事業的發展，特別是在公益和基層體育領域。 這次公益籃球訓練營不僅為年輕的籃球愛好者提供了一個學習和成長的機會，還體現了361° 對於社會公益事業的堅定支持。 作為361°品牌台灣首位代言人，張宗憲將傳授他在籃球領域的豐富經驗，為參加訓練營的學生提供珍貴的經驗和指導。 他表示，這是他能夠回饋社會、將熱愛傳承下去的絕佳機會，並期待透過這次訓練營，激發更多孩子對籃球的熱情，鼓勵他們不斷挑戰和突破自我，秉持「多一度熱愛」的運動精神。
由人氣球星張宗憲引領的公益籃球訓練營，不僅匯聚了三位卓越的籃球專業教練為參與的學員提供專業指導，361°為拓寬球員的視野並提供更多的啟發和學習機會，更特別邀請國內兩大籃球聯盟的球員擔任客座教練，包含現效力於P. LEAGUE+福爾摩沙夢想家的盧冠良及P. LEAGUE+高雄鋼鐵人的張伯維等人，他們將為學生們帶來寶貴的實戰經驗和深刻的洞察，幫助學員在籃球技巧、戰術和體能等多個方面取得專業的指導。
此外，訓練營每天下午都將安排學員參加與教練的對抗賽，透過對抗賽進一步提升學員們的實戰經驗，讓他們能夠應用在訓練中學到的知識和技能，以更好地提高自己的籃球水平。
361°台灣總經理葉子睿表示：「作為全球領先的運動品牌，361°不僅在產品方面持續創新，更通過實際行動回饋社會，致力於提升基層體育水準。 舉辦這次公益籃球訓練營不僅體現了品牌對於基層與公益事業的堅定承諾，持續對運動多一度熱愛，並且回饋基層多一份關懷。」361°希望通過這些訓練營為年輕籃球運動員提供更多機會，幫助他們茁壯成長，為臺灣的籃球事業培育更多的未來之星。