TPASS累計搭乘公共運輸突破1.6億人次！全國加值購買數高達56萬
全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有16個縣市上路實施，經公路局統計至26止，全國累計已有約244.3萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次突破1.63億人次。
記者鄭妤安／台北報導
經公路局統計，在加值購買通勤月票人次部分，10月份累計至26日為止，全國約有56萬人次加值購買TPASS通勤月票，較上週增加9.3萬人次，其中包括基北北桃約45.5萬人次、中彰投苗約2.1萬人次、南高屏約6.5萬人次、桃竹竹苗約1.2萬人次、東部3縣市約0.6萬人次。
在使用月票搭乘公共運輸人次部分，約有4166.6萬人次次使用搭乘，包含台鐵332.7萬人次、捷運（含輕軌）1999.8萬人次、公車（含市區公車及公路客運）1631.8萬人次，以及其他運具（含公共自行車及渡輪）202.3萬人次，共較上週增加約1240.6萬人次。
公路局表示，TPASS行政院通勤月票已突破1.6億人次使用，10月份日均160.2萬人次使用月票搭乘公共運輸，也創下月票政策推動以來單月日均最高，隨著民眾公共運輸搭乘習慣逐漸養成，預期後續運量將持續成長。