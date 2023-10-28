▲女兒不是媽媽的分身，無法複製媽媽的人生

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正值中年或老年的母親，聽到這樣的話一定會很傷心，甚至感到痛心，這是可以想見的。但是，我們必須將女兒說的話完整地聽完。那個時代的媽媽們相信，只有概括承受如同宿命一般的苦命人生，才是女人最好的選擇，並且用這種方式一路走過來。如今女兒要求母親別再以這種方式過日子，再也不是出自於擔心，或是為母親考量，其中還隱藏著女兒堅定的意志：
「別要求我活得像妳一樣，我要為了自己的夢想而活，不為了別人白白犧牲自己的人生。我會過得比媽媽更幸福！」
女兒不單單只是一味地責備與蔑視母親，質問母親為了什麼像個傻子一樣活著，成年的女兒比任何人都更能與母親產生情感連結；並不是因為女兒已經脫離母親的懷抱長大成人，才能說出這些話，而是因為女兒在一旁，最能清楚看見母親經歷了充滿痛苦的人生歷程。
母女之間的連結，是一種不斷反覆用力拉近彼此距離和疏遠對方，互相看著對方而活的關係。媽媽也希望女兒能過上和自己截然不同的人生，雖然並不是每位母親都是如此，在那個時代也有過著幸福生活的媽媽們。可是，那又如何呢？那個時代媽媽們的內在運作模式，是比他人更先做出讓步或者放棄，無條件地犧牲與奉獻。說不定，媽媽們也不曾想過將這種負面的內在運作模式傳給後代，但卻在不知不覺中強加在子女身上。媽媽們在重男輕女的社會框架下被逼得喘不過氣，好不容易撐過了艱辛的歲月，卻又再次將自己所遭遇的痛苦人生，硬生生套在與自己相似的女兒身上。
我們認為母女關係是將彼此視為一體，在對方身上投射出自身慾望的一種常見例子。但是，女兒並不是媽媽的所有物，不能再活一次屬於母親的人生。要求女兒一定要過得幸福的那些話，是否不小心在不知不覺中直接轉化成心理內投，強迫女兒習慣壓抑情緒與忍耐，這是身為女兒，同時也是媽媽的我們，應該重新檢視的問題。
讀懂彼此內心的心理學技巧心理內投機制（Introjection）
成長的過程中，我們會在經歷許多角色與環境的過程中，區分出自己需要或者不需要的東西，然後接納它們。然而，當選擇的自由受到扮演權威角色的父母或老師阻止時，幼小柔弱的孩子們將會不帶一絲懷疑和反抗，把家長或老師的行為或價值觀當成絕對的真理，盲目地全盤接受。
此時，個人的主觀思考與判斷，將會被排除在外，未經批判而接納的規定不僅無法完全地自我內化，還會透過行為或價值觀在個人的舉止與思考方式上帶來負面影響，這就稱為「心理內投」。個人會在心理內投的作用下，發展出固定的適應不良行為模式，變成一種出於習慣與下意識的舉止，不斷反覆。
如此一來，個體在不同的狀況下，將無法根據當下自己的各種需求，而是按照在心理內投機制作用下產生的命令採取行動，同時把它視為自己的人生，繼續維持生活。舉例來說，過度心理內投父母的價值觀或社會道德標準，會讓個體誤以為那是自身的理念，然後根據在心理內投下產生的規則或道德上的命令做出行動。然而，面對令人不悅或不正當的事件時應採取的攻擊行為，將會轉向自己，變成自我折磨，又或者投射到外部世界，出現過度偏執的恐懼。
「女人就是要勤勞」這句媽媽的教誨，讓超過五十歲以上的女兒們，不論到任何場所，一定會自動自發地起身，開始做起身旁的瑣碎雜事。當自己的辛苦不受他人肯定時，她們身上的疲憊與不愉快的情緒，將會達到高峰。儘管如此，她們依然會不動聲色地默默隱忍，在一些根本不覺得開心的事情上強顏歡笑。個人的言語和行為，無法被另一個人所擁有，只有當自己能做出選擇，並為此負起責任，這些準則與價值觀才能內化成為一部分的自我。
本文摘選自《我和媽媽疏離中》，采實文化出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59735
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