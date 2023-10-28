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味全龍冠軍戰首場門票預售近九成！小龍女加碼發祭品奪冠就素顏

▲味全龍冠軍戰首場門票預售近九成！小龍女加碼發祭品奪冠就素顏。（圖／味全龍提供）
▲味全龍冠軍戰首場門票預售近九成！小龍女加碼發祭品奪冠就素顏。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職34年台灣大賽將於11月4日（六）起在天母球場展開，今年同時獲得下半季冠軍暨年度勝率第一的味全龍隊，於冠軍戰擁有第1、2、5、6、7戰的主場優勢，其中龍隊主場首戰在對戰組合未知的情況下，預售票全面開賣當日依然熱銷近9成，票價最高的內野熱區、特區更是早早完售一空。

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味全龍本周同步曝光冠軍戰票價與入場贈品，並於昨日起全面開放球迷預先購買第1、2、5、6、7戰主場門票，第一場門票預售至今共賣出近9000張，包含內野熱區、特區皆已完售，僅餘少數內野一般區，及票價最為優惠的內野經濟區尚有空位；特別的是，龍隊本次在季後挑戰賽尚未開打前進行售票，仍有大批龍迷自發揪團購票希望「搶占地盤」，目標就是要在主場首戰展現滿滿紅潮氣勢力壓對手！另有球迷分享這是初次購票到天母球場觀賽，原因是選擇經濟區不僅票價相對親切，且與熱區同樣有應援T恤、法批等贈品可拿，而球團方面也希望藉此票價設定，吸引更多球迷踴躍進場，體驗台灣大賽氛圍並為味全龍加油。


此外，為了響應龍迷朋友的熱情相挺，味全龍啦啦隊「每日C小龍女」也紛紛發出「冠軍戰祭品文」為龍隊祈願；「賴可」率先宣布龍隊如於11月4日首戰拔得頭籌、她將展現「用二胡演奏應援曲」絕技，「小映」與粉絲豪邁約定拿下總冠軍要「跑斗六棒球場十圈」，兩位成員「小蛙」、「馬妹」則不惜代價承諾龍隊奪冠「就將以素顏開直播」，而完全不敢吃辣的「霖霖」也表示冠軍戰封王就要首度挑戰吃辛拉麵！

▲味全龍冠軍戰首場門票預售近九成！小龍女加碼發祭品奪冠就素顏。（圖／味全龍提供）
▲味全龍冠軍戰首場門票預售近九成！小龍女加碼發祭品奪冠就素顏。（圖／味全龍提供）
更多「每日C小龍女」冠軍戰祭品文陸續整理如下，歡迎球迷粉絲共同集氣、期待每位女孩的祭品都能如願實現。

星岑：味全龍拿下總冠軍就不吃零食一個月。

昆娜：龍隊前兩戰（G1/G2）都獲勝就下腰走進球場。

心璇：味全龍拿下總冠軍就去東京澀谷跳龍隊嗆司曲！

張晴：奪冠就發100份餐點給台北車站的街友們。

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