味全龍冠軍戰首場門票預售近九成！小龍女加碼發祭品奪冠就素顏

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味全龍本周同步曝光冠軍戰票價與入場贈品，並於昨日起全面開放球迷預先購買第1、2、5、6、7戰主場門票，第一場門票預售至今共賣出近9000張，包含內野熱區、特區皆已完售，僅餘少數內野一般區，及票價最為優惠的內野經濟區尚有空位；特別的是，龍隊本次在季後挑戰賽尚未開打前進行售票，仍有大批龍迷自發揪團購票希望「搶占地盤」，目標就是要在主場首戰展現滿滿紅潮氣勢力壓對手！另有球迷分享這是初次購票到天母球場觀賽，原因是選擇經濟區不僅票價相對親切，且與熱區同樣有應援T恤、法批等贈品可拿，而球團方面也希望藉此票價設定，吸引更多球迷踴躍進場，體驗台灣大賽氛圍並為味全龍加油。
此外，為了響應龍迷朋友的熱情相挺，味全龍啦啦隊「每日C小龍女」也紛紛發出「冠軍戰祭品文」為龍隊祈願；「賴可」率先宣布龍隊如於11月4日首戰拔得頭籌、她將展現「用二胡演奏應援曲」絕技，「小映」與粉絲豪邁約定拿下總冠軍要「跑斗六棒球場十圈」，兩位成員「小蛙」、「馬妹」則不惜代價承諾龍隊奪冠「就將以素顏開直播」，而完全不敢吃辣的「霖霖」也表示冠軍戰封王就要首度挑戰吃辛拉麵！
更多「每日C小龍女」冠軍戰祭品文陸續整理如下，歡迎球迷粉絲共同集氣、期待每位女孩的祭品都能如願實現。
星岑：味全龍拿下總冠軍就不吃零食一個月。
昆娜：龍隊前兩戰（G1/G2）都獲勝就下腰走進球場。
心璇：味全龍拿下總冠軍就去東京澀谷跳龍隊嗆司曲！
張晴：奪冠就發100份餐點給台北車站的街友們。