違規男酒駕被抓拒檢逃逸 仁武警一口氣開出19張紅單
一名馮姓男子日前駕車行經高雄仁武區澄觀路時未依規定使用霧燈，仁武分局仁武派出所巡邏員警見狀示意攔停，不料馮男竟加速逃逸，警方開啟警示燈鳴笛保持安全距離尾隨。馮男最終躲進死巷內，見無路可逃始坦承酒駕才會拒檢逃逸，警方針對拒檢逃逸、危險駕車、闖紅燈與未依規定使用燈光等多項違規行為製單舉發，共計舉發19張罰單，最高金額達12萬7千2百元罰鍰，馮男也將面臨吊扣6個月駕照與汽車牌照罰則。
記者鄭婷襄／高雄報導
日前深夜23時，仁武派出所員警巡邏行經仁武區澄觀路時發現一輛自小客車依規定使用霧燈，員警先以廣播器示意停車受檢，駕駛馮男竟拒檢加速逃逸，沿路闖紅燈、跨越雙黃線與緊急迴轉，甚至為躲避警方追緝而於黑夜中關大燈行駛，警方見馮男危險駕駛行為險象環生，遂改採尾隨方式保持安全距離，馮男最終躲進死巷內無路可逃，始坦承飲用數瓶啤酒，擔心吃上酒駕罰單才跑給警察追。
馮男經實施酒測值為0.17mg/L，雖然屬於道路交通管理處罰條例勸導範疇，警方仍依規定帶馮男返回派出所開立勸導單，並針對闖紅燈、未依規定使用燈光等多項違規共計舉發19張紅單，罰鍰金額總計最高達12萬7千2百元，也將面臨吊扣駕照與汽車牌照6個月，最終馮男對於拒檢逃逸、危險駕車的魯莽行為付出慘痛代價。