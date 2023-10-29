青聽我說／努力不會白費！清大前校長賀陳弘勉勵「功不唐捐」

我是廣告 請繼續往下閱讀
賀陳弘揮舞著手勢談到，醫學領域也是剛好在桃園得到校地，再去尋找其他醫學大學（高雄醫學大學）以BOT合作的方式，設立國立清華大學附設桃園醫院，再以學士後醫學系的方式，設立醫學系，盼讓醫學領域得以成長。
「這個是我自己對於這幾年，能夠啟動這幾個新的學術面向，希望對清華的發展、對社會的影響，有持續性貢獻。」賀陳弘靦腆笑稱，是他覺得擔任校長8年來，比較可以交代的地方。
但這些「功績」在推動的過程中，其實飽受不少爭議，光是與竹教大合併，就遭受清大學生抗議，不僅發起絕食抗議，還北上向教育部陳情，反對併校獨裁，教授們還提起民事訴訟，請求撤銷合校決議；設立學士後醫學系時，也遭醫師公會批評，政府恣意增設醫學生員額，未來醫師人力過剩，為了求生，恐製造不必要的醫療，也一度被質疑大體老師不足，學生該如何上解剖課。
賀陳弘說，併校時，外界都認為是好事，反而是清大校內的反彈聲浪大，質疑的不外乎是會把清大學術水準下降、甚至說他要把學校毀了，但「自己要知道是在護校還是滅校」，推動時就要有心理準備接受各種批評。另外，設立醫學系也收到很多批評，其中一項就是現有醫學系就很難找到大體老師，新設醫學系要去哪裡找？恐無法進行醫學教育，當時他就起心動念，要捐贈大體。
經歷了這些挫折與挑戰，當被問及給青年的一句話時，賀陳弘馬上想到「功不唐捐」，並談到這句話是他年輕時最常用的一句話，來自詩人胡適引用佛經的話，「功」是功夫、所做的努力與嘗試，「捐」是浪費，「唐」是白白的意思，這4個字的意思就是「只要你肯做得話，你所做的一切努力都不會白費！」
賀陳弘秉持著一貫學者、文人的氣質，三句不離偶像胡適，他說，胡適一生是個在新舊學之間，設法想要帶來一些進步、一些改善的人，但他不主張革命式、激烈式、暴力式的變革，所以他喜歡用這句話來勉勵所有人，自己也深受鼓舞，就是千萬別要覺得受挫，「你做的一切事情，不是今天、也許是明天、也許是後天，也許你看得到、也許你看不到，在某一個人、某一個時刻，它就會產生影響。」
當記者問及這句話是否也對照著你的人生經歷？賀陳弘點頭稱是，這句話給了他底氣與支撐，若大家都覺得做一件事，倒頭來是一場空，豈不難過？他也用這句話勉勵青年，「只要你想做的事是對的、有意義的，就不用執著於眼前的挫折與失落。」