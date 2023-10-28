名家論壇》錢震宇／柯文哲在賣什麼藥

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有六成民眾希望政黨輪替，下架民進黨，在這樣的民意驅動下，藍白合作就變成一種必然的趨勢，因為無論是侯柯配，還是柯侯配，支持度都能贏過賴清德。所以外界高度期待希望在野整合，目的是拉下民進黨。
10月14日的藍白合第一次會議，氣氛融洽、過程順暢，雖然彼此對雙方提出的政治主張有所不同，但大致上方向一致。重要的是，關於產生在野最強候選人的方式雙方有所歧異，但也都同意會舉行三場辯論。
原以為事情會往好的方向推進，但就在隔天柯陣營卻發聲明表示無法接受民主初選，並要求侯陣營提出其他可行方案後，再來談開會時間。接著，柯陣營就不斷提出一些說法，包括認為國民黨只想要贏過柯文哲、若藍白無法合作柯郭合作也可行、侯辦「故意」提出不可行的方案、民主初選再協商幾次都不會有結果。
不管侯友宜再提出折衷方案、指任何方式都可以討論，柯似乎踩死底線，不談全民調就拉倒，始終不願雙方再度坐下來談。藍白合遇到阻礙，不要說國民黨支持者不服，就連民眾黨的支持者也難耐，既便侯友宜一再退讓，柯文哲無動於衷，堅持用自己的方式。
不耐、不滿跟憤慨，是這陣子期待藍白能夠合作的選民心中寫照。他們看到民進黨的貪婪腐敗，跟無視人民的高傲顢頇，甚至屢屢爆出緋聞的桃花形象，卻無法將希望寄託在在野陣營的整合，看到的是侯友宜不斷退讓、柯文哲不斷嗆聲。
更讓藍營支持者不滿的是，柯文哲說除了民進黨新潮流外的其他派系，他都願意合作，這樣選柯文哲還能算是政黨輪替嗎？怪不得他一直說不出下架民進黨。或許柯文哲看中的只是國民黨支持者的票，連綠的也想要搶，反正藍綠通吃，管他什麼理念、價值結合。想想2014年台北市長選舉，不就是如此。
柯文哲打著聯合政府的名義，號召群眾，但卻又說不出聯合政府的目標，是不要讓民進黨贏者全拿，甚至不敢說出下架民進黨，直到現在都沒有明確表明是否接受侯柯配或柯侯配，不要說說服藍營選民了，就連中間選民都無法接受。
「先有共同目標，才能一起作戰」。藍白合作其實沒有多大學問，存乎政黨領導人一念之間，這一念是否真正為了台灣前途及人民著想，還是這一念只在於發展自己的政黨、衝高立委人數，讓權力一把抓。結果很快就會揭曉，全民都等著看。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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