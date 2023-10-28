▲心靈機構涉詐騙、霸凌、性侵　3招辨識不肖業者手法

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慎選求助對象與機構諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚表示，有鑑於國人對心理健康議題之重視逐年提升，卻有不法業者假借身心靈企業之名魚目混珠，戕害國人身心健康，呼籲民眾在尋求專業處理自身情緒困擾與成長需求的同時，須慎選求助對象與機構，以免求助不成反而遭受傷害。
全聯會副理事長許瑛玿說明，諮商心理師之專業倫理訓練皆相當強調維護當事人的「免受傷害權」，不得使當事人在求助過程中受到傷害。縱使在協助當事人探索或療癒個人情緒，當事人若因此感受到壓力，專業助人工作者會優先尊重當事人改變的意願與步調，不會以協助改變為由強迫當事人。
不法業者利用當事人心理進行操控全聯會常務理事胡延薇也提醒，專業助人工作者於提供服務過程，會以保護民眾不受傷害為優先。但坊間可能有不法業者，利用當事人在求助過程中所透露之深層需求或痛苦，達成操控或利用當事人之目的，使其經歷更多懷疑與自責，甚至可能因信任遭受背叛而受到二次傷害，更加不利於原先療癒與成長之初衷。
若民眾有處理情緒困擾之需求，胡延薇建議求助經國家認證的醫事人員，如諮商心理師、臨床心理師或精神科醫師等，並選擇合法立案之醫事機構較為安全。求助期間亦可透過以下方法評估助人者之合宜性：
一、在求助過後，當事人是否有變得比求助前更適應生活。
二、助人者是否在違反個人意願的狀態下，強迫當事人經歷無法負荷之強烈痛苦情緒。
三、助人者是否濫用當事人的隱私，以滿足私人目的。
最後，黃雅羚再次呼籲，民眾如欲確認助人者是否為醫事人員，可透過衛福部醫事查詢系統進行確認，若不幸於求助過程中遭遇困難與傷害，可向當地衛生局尋求協助，以確保自身權益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59664
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