畢業快樂不哭哭！搜救犬英雄退役 盧秀燕鞠躬謝「養父母」延續愛
台中市的3隻搜救犬「鐵雄」、「腿腿」、「本丸」服務年限已到，日前光榮退役，市府第一階段開放「自己人」領養就找到適合的領養人，今日舉行搜救犬畢業典禮。市長盧秀燕感性的說「這是一個分離的時刻、也是祝福的時刻」，感謝牠們在服役期間出生入死、搶救生命，並在臉書分享「畢業要快樂，打勾勾不能哭喔！」
記者顏幸如／台中報導
3隻搜救犬「鐵雄」、「腿腿」都是9歲的拉不拉多，曾參與過花蓮震災、土耳其地震，在斷垣殘壁中發掘生命，和搜救人員出生入死。「本丸」是6歲的傑克羅素，雖因體型和規格無法列入正規搜救犬行列，但外型嬌小可愛頗受民眾歡迎，是消防局的代言人和超級人氣王。
台中市消防局今（28）日上午舉行退役搜救犬畢業典禮，3名畢業生風光上台，由市長盧秀燕頒發退役證明書，再由領犬員親自交由領養人。盧秀燕摸摸牠們，輕聲的說「去了新家，還是要乖乖的喔」！
3隻搜救犬服務年限已到，市府第一階段開放所屬機關員工及志工領養，有29人申請，透過評估住家環境、飼養經驗及陪伴時間等因素，最終評選出3位最適合領養人。其中「腿腿」的領養人是以前的領犬員、「本丸」的領養人是消防局員工、「鐵雄」的領養人是大安國小志工。
盧秀燕向3位領養人深深一鞠躬，感謝他們愛心接手照顧退役犬隻的下半生，並為「畢業生」掛上象徵畢業的學士服領巾，並頒發畢業證書，感謝牠們的付出，也希望榮退後在「養父母」照顧下，擁有快樂健康的退休生活。
有領犬員哽咽表示，當工作犬非常辛苦，「24小時陪我們訓練、待命」，給牠們下半輩子的幸福人生，是領犬員的義務，因此花2個多月選出最適合的領養人，是領犬員給的最後的一份愛。
盧秀燕稍後在臉書發文「畢業要快樂，打勾勾不能哭喔！」她宣佈「我們的狗狗英雄今天畢業了」，辛苦大半狗生，毛孩們即將開始新生活。她對牠們很有信心，因為都是來自台中市消防局，訓練有素、能力超群的乖孩子。