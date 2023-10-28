名家論壇》謝國安／ 「親中愛台」的「愛情摩天輪」

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民進黨桃色風暴甚至還延燒到行政院副院長鄭文燦。媒體爆料一段影片，一位形似鄭文燦的男子帶一名身材火辣女子開房間。鄭文燦雖否認，但仍然成為繼趙天麟後的第二個討論焦點。鄭文燦排名第八，總分41767。新聞上雖有一定篇幅，但聲量上落後趙天麟一大截的原因，除了兩件事情爆發時間相近，還是因為親密照太清楚，趙天麟不得不承認自己的婚外情，加上「中國小三」所致。趙天麟未來的政治生涯，恐怕受傷到無法挽回。
而上週另一個政治焦點仍然集中在藍白合。柯文哲侯友宜到底怎麼合，兩邊各有說法高來高去，柯文哲總分145807排名第二，侯友宜總分104953排名第四，在藍白合議題的聲量上雖然侯友宜釋出善意動作也頻頻，仍然落後柯文哲甚多。聲量上分析，主導權似乎仍然在柯文哲身上。「桶箍」韓國瑜則以五萬兩千分排名第七。
台中市第一選區目前是「藍白合示範區」，國民黨主席朱立倫在台中與盧秀燕合體替立委參選人林家興造勢時，公開宣布台中市第一選區國民黨力挺民眾黨籍的蔡壁如參選立委。台中市長盧秀燕也跟蔡壁如合掛看板，「藍天加白雲，海線更幸福」的廣告已在中一選區懸掛在重要路口。總統大選目前雖卡關，在台中藍白合已是現在進行式。國民黨主席朱立倫以20992分排名第十四，台中市長盧秀燕排名第十五，但總分只有19896。藍白合的風慢慢起飛，但大多數針對此議題發言的網友，都持保留態度居多，當然重點還是吵藍白誰正誰副。台中市第一選區成了全國受重視的藍白合示範區，蔡壁如以柯文哲分身，藍白合要角參選，勤跑地方。雖對決在此連霸許久的立法院副院長蔡其昌並不容易，但國民黨過去也沒在這區派出過強棒人選。挾著全國性知名度參選，加上台中市搖擺州特性，蔡壁如的爆發力，會是各界矚目焦點。
至於獨立參選的郭董郭台銘，排名第九，聲量總分掉到四萬分以下，已經完全被前三組候選人拉開。而民進黨參選人賴清德雖以191037排名第一，但也有一部分是趙天麟的桃色風波貢獻，以及海大校長在賴清德與學生面對面時打斷學生提敏感問題。而賴清德民調似有鬆動狀態，雖然目前腳步仍然穩健，與對手差距仍然相當大，但賴清德最忌憚的仍是大局有變，登記前如果藍白總統合為一組，選情就會產生相當大的變化。這也是未來一個月需要觀察的重點。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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