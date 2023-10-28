▲痔瘡手術怕術後疼痛、恢復時間長？　中榮用「它」突破並發布國際臨床研究

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傳統手術切口大需時間復原 「它」傷口小可減困擾根據健保統計，因痔瘡問題而前往醫療院所尋求治療的民眾每年約有數十萬名。中榮大腸直腸外科醫師陳凱祥表示，痔瘡傳統手術往往需要較大的切口，術後常有疼痛、需較長的復原時間，為避免因此影響生活、工作，許多民眾選擇強忍症狀不願接受手術治療，然而若症狀持續惡化，恐會增加後續治療之困難程度。
陳凱祥醫師提到，微創雷射消融手術適用於部分期別的痔瘡患者，可細緻處理組織分離、黏膜保留，而且手術僅需在肛門旁開一道0.2公分的小傷口，無需手術切除，而是使用6mm的雷射光纖，從肛門外側插入痔瘡組織內進行治療，能讓痔瘡患者以較小的傷口獲得治療，從而減輕長期不適所帶來的困擾。
雷射結合「血管結紮」 效果更出色、恢復更快除了微創雷射消融手術，臺中榮總還結合了高位血管結紮技術，陳凱祥醫師表示，透過結紮供血的動脈，能提高雷射消融效果，更可減少出血、復發的風險，這一技術的引入使手術效果更加出色，病患能更快速的恢復。
陳凱祥醫師指出，研究顯示，在2020至2022年的早期經驗中，近200位雷射痔瘡患者手術後半年進行電訪追蹤，整體滿意度達90%以上，且痔瘡復發率低於10%，術後併發症也比傳統手術來得更低，雷射消融合併高位血管結紮手術能為患者提供更先進及舒適的治療方式，進而改善生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59666
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