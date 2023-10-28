破紀錄！2023台灣同志遊行「近18萬人參與」　報名團體成史上最多

2023年台灣同志遊行於今（28）日下午盛大登場，今年遊行主題為「與多元同行」，多個國際在台辦事處也響應，根據主辦單位統計，今年參與人數多達近18萬人，比原先預估的15萬人更多，遊行報名團體更是超過200個，寫下史上參與團體最多紀錄。 我是廣告 請繼續往下閱讀 今年同志遊行中的「紅、橙、黃、綠、藍、紫」六色大隊，分別由台灣同志諮詢熱線協會、愛滋遊行陣線、國際特赦組織台灣分會、台灣彩虹公民行動協會及台灣親子共學教育促進會引領隊伍前行。並攜手多個團體包含Bi the Way·拜坊、手天使、台灣同志家庭權益促進會、台灣性別平等教育協會、台灣國際影音與教育協會、台灣彩虹平權大平台協會、台灣酷兒權益推動聯盟、同光同志長老教會、真光福音教會、愛滋感染者權益促進會及臺灣感染誌協會，代表不同群體在遊行隊伍中展現多元姿態。經主辦單位估計，今年應為15.3萬人參與，沒想到反應熱烈，參與人數比預計多近3萬人，共有近18萬人響應；除此之外，今年報名遊行的團體也超過200個，創下史上最多團體的一屆。亞洲規模最大同志遊行在台灣！累計近18萬人上街 精彩亮點一次看不能說選贏要把它改回！到場挺同志遊行 蘇貞昌：一起讓台灣幸福圖輯／2023台灣同志遊行！「遊行服裝造型、直播、交通管制」一覽影／出席同志遊行！賴清德喊：婚姻平權是起點「我挺你做自己」