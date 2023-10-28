金音14／完整得獎名單曝光！「大贏家有4個」　都摘下2項獎

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鄭宜農在上台時，發生意外插曲，走上台階一時踉蹌，讓她差點摔在舞台上，讓擔任頒獎人的陳竹昇、大霈驚嚇不已，事後她談起此事，笑說下午去參加同志大遊行時，穿著長裙的她，也是差點就飛出去，對於能夠得獎，她表示：「覺得心裡暖暖的，金音獎一直鼓勵創作人，我當過評審，知道那有多困難，可以站上台很開心。」
完整得獎名單：
最佳專輯獎：《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿
最佳樂團獎：露波合唱團／《美麗新世界》
最佳創作歌手獎：蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》
最佳新人獎 ：鶴 The Crane／《TALENT》
最佳樂手獎 ：Sonic Deadhorse（鄭各均）／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／吉他、吉他合成器、電腦編程、現場電子 謝明諺／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／薩克斯風、長笛、印度笛 若池敏弘／《𨑨迌》／艾斯拉吉琴、塔布拉鼓
最佳現場演出獎：《DESERVE / NOVA / LOVE MYSELF》/Gummy B
亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist） ：《RhizomE x Ju Ju》／Ham Tanid(Tanid Sintaratana)
最佳搖滾專輯獎：《孝順一族》／孝順一族
最佳搖滾歌曲獎：〈我想要一台車〉／《美麗新世界》／露波合唱團
最佳民謠專輯獎：《 𨑨迌》／菩花樂集
最佳民謠歌曲獎：〈望〉／《望》／邱淑蟬
最佳嘻哈專輯獎：《歌佈靈的奇妙電台》／小人
最佳嘻哈歌曲獎：〈敦化南路 (Revisit)〉／《安泰: The Revisit Version》／Gummy B
最佳電音專輯獎：《Detector》／Wring Out Laura
最佳電音歌曲獎：〈一一 〉／《奶汁》／Sophie Lu(呂菱瑄)
最佳爵士專輯獎：《我偏愛》／方斯由
最佳爵士歌曲獎 ：〈濃淡〉／《一種分析辣椒素的方法》／dongyi
最佳節奏藍調專輯獎 ：《TALENT》／鶴 The Crane
最佳節奏藍調歌曲獎 ：〈Caged Birds〉／《FRANKENSTEIN 》／BRADD
最佳另類流行專輯獎：《Way out》／壞特 ?te
最佳另類流行歌曲獎：〈金黃色的〉／《金黃色的》／鄭宜農
評審團獎：Mong Tong／《道火》
特別貢獻獎：沈鴻元