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金音14／完整得獎名單曝光！「大贏家有4個」　都摘下2項獎

▲鶴是金音獎大贏家之一。（圖／記者陳明中攝）
▲鶴是金音獎大贏家之一。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／台北報導

第14屆金音獎頒獎典禮於今（28）日在台北流行音樂中心登場，總共有4組大贏家，鶴奪下「最佳新人獎」與「最佳藍調專輯獎」；蘇珮卿則是抱走「最佳專輯獎」、「最佳創作歌手獎」；Gummy B則是摘下「最佳現場演出獎」、「最佳嘻哈歌曲獎」；露波合唱團拿走「最佳樂團獎」與「最佳搖滾歌曲獎」。

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本屆金音獎總共有4組大贏家，分別為鶴、蘇珮卿、Gummy B與露波合唱團，他們都各自拿下2個大獎。此外，鄭宜農以單曲〈金黃色的〉抱走最佳另類流行歌曲獎；壞特則是以專輯《Way out》拿走最佳另類流行專輯獎。

鄭宜農在上台時，發生意外插曲，走上台階一時踉蹌，讓她差點摔在舞台上，讓擔任頒獎人的陳竹昇、大霈驚嚇不已，事後她談起此事，笑說下午去參加同志大遊行時，穿著長裙的她，也是差點就飛出去，對於能夠得獎，她表示：「覺得心裡暖暖的，金音獎一直鼓勵創作人，我當過評審，知道那有多困難，可以站上台很開心。」

▲鄭宜農上台領獎時踉蹌，陳竹昇、大霈嚇到趕緊上前扶她。（圖／記者陳明中攝）
▲鄭宜農上台領獎時踉蹌，陳竹昇、大霈嚇到趕緊上前扶她。（圖／記者陳明中攝）
▲蔡詩芸擔任金音獎頒獎嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
▲蔡詩芸（中）擔任金音獎頒獎嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
完整得獎名單：

最佳專輯獎：《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿

最佳樂團獎：露波合唱團／《美麗新世界》

最佳創作歌手獎：蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》

最佳新人獎 ：鶴 The Crane／《TALENT》

最佳樂手獎 ：Sonic Deadhorse（鄭各均）／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／吉他、吉他合成器、電腦編程、現場電子 謝明諺／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／薩克斯風、長笛、印度笛 若池敏弘／《𨑨迌》／艾斯拉吉琴、塔布拉鼓

最佳現場演出獎：《DESERVE / NOVA / LOVE MYSELF》/Gummy B

亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist） ：《RhizomE x Ju Ju》／Ham Tanid(Tanid Sintaratana)

最佳搖滾專輯獎：《孝順一族》／孝順一族

最佳搖滾歌曲獎：〈我想要一台車〉／《美麗新世界》／露波合唱團

最佳民謠專輯獎：《 𨑨迌》／菩花樂集

最佳民謠歌曲獎：〈望〉／《望》／邱淑蟬

最佳嘻哈專輯獎：《歌佈靈的奇妙電台》／小人

最佳嘻哈歌曲獎：〈敦化南路 (Revisit)〉／《安泰: The Revisit Version》／Gummy B

最佳電音專輯獎：《Detector》／Wring Out Laura

最佳電音歌曲獎：〈一一 〉／《奶汁》／Sophie Lu(呂菱瑄)

最佳爵士專輯獎：《我偏愛》／方斯由

最佳爵士歌曲獎 ：〈濃淡〉／《一種分析辣椒素的方法》／dongyi

最佳節奏藍調專輯獎 ：《TALENT》／鶴 The Crane

最佳節奏藍調歌曲獎 ：〈Caged Birds〉／《FRANKENSTEIN 》／BRADD

最佳另類流行專輯獎：《Way out》／壞特 ?te

最佳另類流行歌曲獎：〈金黃色的〉／《金黃色的》／鄭宜農

評審團獎：Mong Tong／《道火》

特別貢獻獎：沈鴻元

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