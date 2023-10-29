天氣預報／苗栗通霄今晨僅18度！北台灣又濕又涼 明起好天氣回歸
台灣天氣持續受到東北季風影響，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今（29）日大氣中層仍然有些華南水氣通過，竹苗近山區、桃園、大台北會有下雨的狀況，今晨最低溫出現在苗栗通霄，僅有攝氏18度，明（30）起水氣漸漸減少，週三至週六（11月1日至11月4日）天氣會更加穩定，夏波東北季風預計下週日（11月5日）南下影響。
記者張志浩／綜合報導
柯聿寧說明，北台灣今日白天溫度上升幅度有限，中南部則影響較小，因為雲量不，白天高溫可達攝氏29至31度，內陸區域則有機會達攝氏32至33度，午後山區有局部短暫雨，預估晚間還有一些中高層的雲系通過，不過對天氣影響不明顯，各地雲量稍增。
週一至週二水氣逐日減少，維持東北到偏東風環境，西半部天氣較穩定，白天高溫普遍都可達到攝氏30度，但夜間有「輻射冷卻」作用，低溫普遍有機會降至攝氏20至22度左右，日夜溫差大，迎風面的東北部受到大氣低層水氣影響，雲量仍較多，東北角、北海岸、宜蘭、北花蓮沿岸降雨的機會高，雨勢也可能比較大。
週三起風向將轉為偏東風，環境轉乾，東北部的降雨減少，西半部天氣則更為穩定、日夜溫差大，預期週五、週六北部風向還會再轉東南到偏南風，回暖的感覺更明顯，下一波東北季風約在下週日南下，因此本週短期內天氣較穩定。