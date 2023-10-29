慶祝萬聖節！Steam尖叫節特賣遊戲創低價 《惡靈古堡4》66折入手
一年一度的萬聖節又到了，除了外出變裝外，在家中玩恐怖驚悚遊戲也相當應景，為此遊戲平台Steam也舉辦「尖叫節特賣活動」，多款遊戲在這次特賣會都創下新低價格，無論是《惡靈古堡4》重置版、《HITMAN 3》、《絕命精神病院 TRIALS》、《零 月蝕的假面》等作品，優惠活動將持續至下週四（11月2號），玩家可以好好把握。
記者張志浩／綜合報導
為了慶祝萬聖節，本次Steam尖叫節的特價遊戲囊括殭屍、吸血鬼、狼人遊戲、生存恐怖、靈異等多種類型，其中最受矚目的莫過於今年發售的《惡靈古堡 4》重製版，打出66折優惠，只要台幣1000出頭就能入手，而好評如潮的《刺客任務3》（HITMAN 3）更是下殺4折，創下歷史最低價。
除了遊戲大作外，部分舊作更是下殺到百玩有找，例如多人合作喪屍遊戲《Strange Brigade》只要台幣35元就能入手，開放世界恐怖生存《陰森》（The Forest）台幣79 元，《真人快打11》（Mortal Kombat 11）下殺1折，只要台幣89元等。玩家可至Steam尖叫節「活動頁面」挖挖寶。
而Steam的特賣活動分為「季節性」和「主題特賣」，本次尖叫節屬於主題特賣活動，而在過完前2季後，年底Steam將還會有兩檔特賣活動，分別是11月和12月的秋季、冬季特賣。