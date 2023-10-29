▲精神科醫師談失智精神照護：以人為本　維持個人本色、降低照護負荷

我是廣告 請繼續往下閱讀
認知機能與情緒機能相輔相成林醫師分享，面對失智者的問題，首先，要了解失智症者的大腦處理情緒區保留狀況較認知區好一點，這意味著，失智症者大腦的情感處理系統相對穩定，照顧好他們的情緒，有助維持其認知功能。當患者的情感困擾降低了，更能幫助他們維持自主性，實現更好的生活品質。
我們可以將BPSD視為一種失智症者特定的溝通方式，這些行為可能代表患者希望引起他人的關注、表達情緒、生理未獲得滿足的抗議等。例如：當患者表現出囤積行為時，可能是因為他們對周圍環境感到不安，希望保護自己的物品。同樣的，當患者出現大聲呼喊、不雅行為、暴力、妄想、幻覺或錯認等情緒表現時，照護者先不要否定幻覺或妄想的存在，相反，應以尊重和理解的方式處理，避免批評或矯正患者的妄想，因為這樣只會降低患者的自尊心，或損害信任關係。可是，當患者對特定對象產生被害妄想時，照護者應根據情況採取隔離措施。若次數一周超過三次，應考慮進一步的醫療幫助，了解可能原因與尋求適當的治療。
失智精神照護 從看見他的需求開始林醫師強調，理解患者情緒的根源、生理和心理需求，以及思考背後的原因至關重要，以因應失智症者的症狀和個性而採取不同的方法。若無所適從，可參考各項常見BPSD及因應策略：
Q1過度依賴照護者
- 照護者離開前，可以主動說明原因，告訴被照護者何時回來。
- 從家族或朋友中尋求一位可以替代的照護者。
- 平時可以提供娃娃或絨布玩具等柔軟安撫物，給予某種程度的安全感，逐步轉移對家屬的依賴。
- 尋求喘息資源
- 多多安排日間活動，減少白天睡覺的機會。
- 多接觸日光，維持作息時間固定。
- 規劃助眠儀式ex.睡覺時間和環境固定、睡前聽相同的音樂、開小燈。
- 避免晚餐給予大量食物、午後不要飲用含咖啡因的飲料、保持夜間安靜與放鬆。
- 紀錄患者於傍晚出現混亂的時間，或在甚麼情況下容易混亂。每天適度的午休，避免睡太久，如有舒適躺椅，小歇30分即可。
- 午休後安排患者喜歡的活動，出現混亂前，讓患者唱喜歡的歌，吃喜歡的食物或外出散步，保持室內明亮。
- 患者可能因記憶力減退，忘記要去哪裡?或因為對環境不熟悉，想找出口或逃離環境的心理需求，可多陪伴。
- 留意行蹤，最好可以在照顧者的視線範圍內。
- 與鄰居、附近商家說明患者可能出現的情況，門窗加裝隱藏式門鎖或感應裝置。
- 可幫患者戴上愛心手鍊、個人衛星定位器，或到警察局按捺指紋，平時幫患者拍照，以利走失協尋用。
- 不與患者爭執為什麼弄丟，認同他掉東西的心情，並陪伴他一起尋找。
- 如有重要文件及物品需貨櫃重財務考慮以信託保管。
以人為本 維持個人本色的照護原則
最重要的是以人為本，尊重患者的個性，保持他們的自主性，同時照護者應關心自身健康，建立適當的支持系統。林醫師建議可參考下列原則：
- 以人爲本，維持個人本色：瞭解失智症者的個性和過去經歷，深入評估其生活狀况、習慣、宗教信仰等，知道他們想做什麽，讓他們在不危及安全的前提下，自主完成一些事情。
- 維持能力和長處：關注患者仍然能够完成的任務，利用患者過去的經驗和專長，持續提供適當的活動，維持動能和自我感覺。不要讓他們感到自己無用或被忽視。
- 調整環境以滿足需求：不要隨意改變環境，儘量保持患者熟悉的生活習慣。依他的需求，提供清晰的指導和合理的環境調整，例如：無障礙空間的設置。
- 建立支持系統：照顧者可通過交流、培訓、社交支持等方式，得到支持並減輕照顧壓力。
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會，口述/林邦彥醫師 編寫/郭慈明
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59734
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw