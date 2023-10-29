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精神科醫師談失智精神照護：以人為本　維持個人本色、降低照護負荷

▲精神科醫師談失智精神照護：以人為本　維持個人本色、降低照護負荷
▲精神科醫師談失智精神照護：以人為本　維持個人本色、降低照護負荷

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】失智症者因腦病變影響，以及外部某種刺激誘發，超過九成會產生精神行為症狀(以下簡稱BPSD)，常見的BPSD有憂鬱、焦慮、淡漠、睡眠障礙、妄想、幻覺、錯認等。此外，還可能出現重複行為、攻擊行為、衝動行為、飲食障礙、囤積行為等行為問題。這些精神行為症狀可能發生於各種類型失智症和任何病程階段，導致家庭難以應對。

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9-10月是臺中市心理健康月，衛生局與R基金會舉辦「過暮不忘 抗齡照護講座」，會中為恭紀念醫院精神醫療中心林邦彥醫師建議，當家人罹患失智，應有的準備為：先了解疾病及照護知識；了解被照護者的期待；了解社會福利及照顧資源；尋找支持來源及情緒抒發管道；設定合理照顧目標；可參加家屬支持團體；與親人協商責任分擔，還有照顧者要安排喘息時間，多一分準備，多一分支持。

認知機能與情緒機能相輔相成

林醫師分享，面對失智者的問題，首先，要了解失智症者的大腦處理情緒區保留狀況較認知區好一點，這意味著，失智症者大腦的情感處理系統相對穩定，照顧好他們的情緒，有助維持其認知功能。當患者的情感困擾降低了，更能幫助他們維持自主性，實現更好的生活品質。

我們可以將BPSD視為一種失智症者特定的溝通方式，這些行為可能代表患者希望引起他人的關注、表達情緒、生理未獲得滿足的抗議等。例如：當患者表現出囤積行為時，可能是因為他們對周圍環境感到不安，希望保護自己的物品。同樣的，當患者出現大聲呼喊、不雅行為、暴力、妄想、幻覺或錯認等情緒表現時，照護者先不要否定幻覺或妄想的存在，相反，應以尊重和理解的方式處理，避免批評或矯正患者的妄想，因為這樣只會降低患者的自尊心，或損害信任關係。可是，當患者對特定對象產生被害妄想時，照護者應根據情況採取隔離措施。若次數一周超過三次，應考慮進一步的醫療幫助，了解可能原因與尋求適當的治療。 

失智精神照護　從看見他的需求開始

林醫師強調，理解患者情緒的根源、生理和心理需求，以及思考背後的原因至關重要，以因應失智症者的症狀和個性而採取不同的方法。若無所適從，可參考各項常見BPSD及因應策略： 

Q1過度依賴照護者

  1. 照護者離開前，可以主動說明原因，告訴被照護者何時回來。
  2. 從家族或朋友中尋求一位可以替代的照護者。
  3. 平時可以提供娃娃或絨布玩具等柔軟安撫物，給予某種程度的安全感，逐步轉移對家屬的依賴。
  4. 尋求喘息資源
Q2睡眠障礙、日夜顛倒問題

  1. 多多安排日間活動，減少白天睡覺的機會。
  2. 多接觸日光，維持作息時間固定。
  3. 規劃助眠儀式ex.睡覺時間和環境固定、睡前聽相同的音樂、開小燈。
  4. 避免晚餐給予大量食物、午後不要飲用含咖啡因的飲料、保持夜間安靜與放鬆。
Q3黃昏症候群

  1. 紀錄患者於傍晚出現混亂的時間，或在甚麼情況下容易混亂。每天適度的午休，避免睡太久，如有舒適躺椅，小歇30分即可。
  2. 午休後安排患者喜歡的活動，出現混亂前，讓患者唱喜歡的歌，吃喜歡的食物或外出散步，保持室內明亮。
Q4四處遊走、迷路

  1. 患者可能因記憶力減退，忘記要去哪裡?或因為對環境不熟悉，想找出口或逃離環境的心理需求，可多陪伴。
  2. 留意行蹤，最好可以在照顧者的視線範圍內。
  3. 與鄰居、附近商家說明患者可能出現的情況，門窗加裝隱藏式門鎖或感應裝置。
  4. 可幫患者戴上愛心手鍊、個人衛星定位器，或到警察局按捺指紋，平時幫患者拍照，以利走失協尋用。
Q5遺失物品 經常掉錢包、私人用品、身上的錢財

  1. 不與患者爭執為什麼弄丟，認同他掉東西的心情，並陪伴他一起尋找。
  2. 如有重要文件及物品需貨櫃重財務考慮以信託保管。  
針對失智症患者的行為，六大照護心法可作為指導，不主動質問和評價、多同理和陪伴、轉移話題和理解、尊重個人尊嚴和認同他們的感受，此外，由於患者語言能力可能退化，建議加上手勢、身體姿勢等非語言方式進行溝通，同時採用簡單的是非問題，並遵循3多5要溝通原則：多表情、多肯定、多耐心；要理解、要明確、要告知、要認同、要尊重。

以人為本　維持個人本色的照護原則

最重要的是以人為本，尊重患者的個性，保持他們的自主性，同時照護者應關心自身健康，建立適當的支持系統。林醫師建議可參考下列原則：

  1. 以人爲本，維持個人本色：瞭解失智症者的個性和過去經歷，深入評估其生活狀况、習慣、宗教信仰等，知道他們想做什麽，讓他們在不危及安全的前提下，自主完成一些事情。
  2. 維持能力和長處：關注患者仍然能够完成的任務，利用患者過去的經驗和專長，持續提供適當的活動，維持動能和自我感覺。不要讓他們感到自己無用或被忽視。
  3. 調整環境以滿足需求：不要隨意改變環境，儘量保持患者熟悉的生活習慣。依他的需求，提供清晰的指導和合理的環境調整，例如：無障礙空間的設置。
  4. 建立支持系統：照顧者可通過交流、培訓、社交支持等方式，得到支持並減輕照顧壓力。
臺中市政府衛生局心理健康科呼籲，遇有精神醫療需求，可至衛生局網站查詢精神醫療服務資源，也可利用24小時1925安心專線，有專人提供諮詢服務。

文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會，口述/林邦彥醫師 編寫/郭慈明



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59734

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