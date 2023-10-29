體育主播詹啟聖「腦出血」猝逝！醫揭高風險族群：年輕人也逃不過
資深體育主播詹啟聖昨（28）日被妹妹、TVBS新聞台新聞部副總經理詹怡宜證實，27日因「腦出血」昏迷後逝世，享壽58歲；雙和醫院神經內科醫師陳龍表示，會出現腦出血的原因多半與「血壓控制不當」脫不了關係，提醒長者、抽煙飲酒、肥胖、有家族史、缺乏規律運動等族群務必特別小心，且高血壓的問題近年已逐漸年輕化，加上進入秋冬氣溫越來越低，民眾務必注意早晚溫差，並定期透過健檢掌握身體狀況。
記者張志浩／綜合報導
陳龍指出，在臨床上，腦出血通常分為「高血壓型」和「蜘蛛膜下腔出血」，「高血壓型」主要因年紀、生活習慣導致血壓控制不良，最後導致腦中風和腦出血，而「蜘蛛膜下腔出血」主要是血液積在大腦的「蜘蛛膜」與「軟腦膜」之間，當血管瘤破裂就會產生異常劇烈頭痛、意識喪失等突發狀況，幾乎毫無徵兆。
陳龍提及，無論是腦出血、腦中風或是高血壓等，在近年已有明顯的年輕化趨勢，高血壓、高血糖、高血脂這「三高」就是最大兇手，而於現代人工作繁雜，各式壓力會導致血壓不穩，其次高油脂、高鈉、菸酒等飲食習慣都會導致血壓不穩，建議民眾務必養成每週5次、每次30分鐘的規律運動習慣，依身體狀況挑選健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等活動。
陳龍補充提醒，台灣已進入秋冬季節，氣溫也因冷空氣影響逐步下滑，過去研究顯示，當氣溫降至18度至19度，腦出血比例會增加3至4倍，因此早晚、室內外的溫差一定要特別注意，因為溫差大會造成血管收縮，進而讓血壓上升，外出務必做好保暖工作；此外，無論各年齡層，都應定期做健康檢查，若血壓已有問題，也要積極做自我檢測，才能避免憾事發生。