▲2位閨蜜先後跌倒骨折急診相見　醫呼籲「有3症狀」快就醫

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隨年紀增長 骨鬆危險增收治這2位閨蜜的大里仁愛醫院骨科部黃贊文部長表示，骨質疏鬆症是一種「無聲疾病」會使骨骼變得脆弱，大多數民眾並未注意到自己骨質流失的情形，直到跌倒後造成骨折才察覺。骨質疏鬆症的防治，絕不是等到年老才來做，在30歲左右人體骨骼強度達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨質密度會逐年減少，骨質疏鬆症便悄悄上身。
留意三高還要注意一低 這些地方最常見黃贊文醫師指出，台灣即將在2025年進入超高齡社會，高齡人口的慢性病除了高血壓、高血糖和高血脂等俗稱的「三高」還有「一低」，低骨密。根據國民健康署106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」的結果發現，50歲以上的女性約每10位就有1位有骨質疏鬆症。
此外，根據文獻資料，台灣人因為骨質疏鬆症所造成的髖部骨折發生率還高居亞太地區的第一名。一旦髖關節骨折將造成後續疼痛、住院、行動受限、長期臥床甚至死亡。在107年的國人死因統計，跌倒高居65歲以上長者事故傷害死亡主因第二名，跌倒的地點則是以家中的臥室、客廳和浴室最常發生。
杜絕骨質疏鬆 建造「績優骨」藉由均衡飲食攝取足夠鈣質、運動、適度曬太陽、良好生活習慣、維持正常體重並戒菸、酒，不僅即早存骨本也能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆症的發生。黃贊文醫師說明，由於骨質疏鬆症大大影響病人的生活品質和生命安全，提升長者在骨質疏鬆症的檢測診斷及治療，早期診斷、早期介入，已成為當務之急。建議，「駝矮痛」：彎腰駝背、身高減少4公分以上和下背痛是骨質疏鬆症的3大常見症狀，民眾若有這些情況可以尋求專業骨科醫師評估與建議。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59681
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