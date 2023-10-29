府中搞什麼鬼登場！海山國小弦樂團受邀演出 民眾掌聲鼓舞小樂手
新北市府中商圈「府中搞什麼鬼」萬聖節活動昨（28）日盛大登場，現場除了140組變裝參賽者同場較勁，展示各種奇幻、絢麗以及搞怪的變裝秀外，也特別邀請板橋海山國小弦樂團演出，在一年一度的活動中為民眾帶來陶冶心靈的音樂饗宴。
記者陳苾暐/綜合報導
成立於民國96年3月的海山國小弦樂團，由蔡君賢老師擔任總指揮、朱敏瑄老師、林筱純老師擔任各團指揮，師資陣容十分堅強，成立目的以培養學童對音樂的興趣及紮實的基礎為出發點，使學童在社團活動中可以獲得更大的成就感，進而有更好的條件參加各項展演及音樂比賽為校爭光。
樂團中有一項很特別的樂器-低音提琴，低音提琴是交響樂隊中唯一一種首席演奏員不坐在指揮前面的弦樂器，也是唯一在爵士樂中佔據標準地位的交響弦樂器。低音提琴有著溫柔的大巨人之稱，擁有了全世界樂器裡最低的音，無論是弦樂團、管樂團、管弦樂團、甚至是國樂及爵士樂團都需要這特別的低音提琴來表現音樂節奏性，發展性非常好。
校長林瑞昌鼓勵弦樂團同學們，練習過程雖然辛苦，但他們的堅持能轉化為美妙的音樂撫慰人心，讓聽眾沉浸在悠揚弦樂中，暫時忘卻煩惱，紓解壓力。而台下聽眾的熱烈掌聲，也給予這群小樂手最大的鼓勵及支持。