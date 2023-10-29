▲遇虎頭蜂身邊盤旋　醫警告「切勿做1動作」：恐引蜂群攻擊！

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戶外小心白線斑蚊、恙蟎 持續高燒儘速就醫臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科醫師鍾稟彥說，目前台灣郊區雖少有登革熱的案例，但仍須小心白線斑蚊（Aedes albopictus）出沒，主要症狀：突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛與出疹及搔癢，及警示出血與重症徵兆。恙蟲病的病媒為恙蟎（Mite），恙螨會停留於郊外草叢，伺機攀附到經過的動物或人身上，若遭具傳染性的恙蟎或其幼蟲叮咬，經由其唾液感染恙蟲病，不會直接由人傳染給人。臨床症狀主要有持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、恙蟎叮咬處出現無痛性的焦痂（eschar）。
預防蚊蟲四步驟 遇虎頭蜂切勿揮打引發攻擊預防蚊蟲可以採取以下預防措施：
1. 穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。
2. 使用蚊帳：在戶外露營或住宿，使用蚊帳是保護自己免受蚊子叮咬的有效方法。
3. 於衣物及皮膚裸露部位使用防蚊液體：塗抹含有DEET或picaridin等防蚊成分的防蚊液體，以確保額外的保護。
4. 減少暴露草叢環境，離開草叢環境後應儘速沐浴並更換全部衣物，避免恙蟎的附著和叮咬，以降低感染風險。
夏秋兩季往往是蜂螫通報高峰期，郊外旅遊須小心蜜蜂和胡蜂（俗稱虎頭蜂）出沒與螫傷，虎頭蜂相較蜜蜂有較強的蜂毒性與攻擊性。在戶外活動時，建議避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水。因蜂群有領域性，若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻，更不要揮動手臂或跑開，導致引來蜂群攻擊。
蜂毒性造成全身溶血 嚴重恐終生洗腎鍾稟彥提醒，無論蜜蜂或虎頭蜂的蜂螫，特別小心發生蕁麻疹、眼睛腫、呼吸不順等急性過敏反應，若再被蜂螫，一定要儘速就醫，並遵從醫囑治療，切勿因當下沒有不適就輕忽潛在的過敏性休克與全身性毒性反應。蜂螫若及時治療，大多不會留下後遺症，但若不幸因蜂毒性造成全身溶血，橫紋肌溶解併腎臟損傷，或造成慢性腎衰竭，恐需要終生洗腎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59683
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