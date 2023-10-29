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遇虎頭蜂身邊盤旋　醫警告「切勿做1動作」：恐引蜂群攻擊！

▲遇虎頭蜂身邊盤旋　醫警告「切勿做1動作」：恐引蜂群攻擊！
▲遇虎頭蜂身邊盤旋　醫警告「切勿做1動作」：恐引蜂群攻擊！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】秋高氣爽，秋天天氣晴朗且穩定，除早晚稍有涼意，整天都是適合出遊到郊區健行散步的絕佳好天氣。醫師提醒，除了要補充水分與注意保暖外，在山區或郊外行走須留意可能的蚊蟲叮咬，或虎頭蜂蜂螫，做好個人保護措施，讓出遊可以盡興踏足大自然多樣的景觀，亦可放心且確保旅遊安全。

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戶外小心白線斑蚊、恙蟎　持續高燒儘速就醫

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科醫師鍾稟彥說，目前台灣郊區雖少有登革熱的案例，但仍須小心白線斑蚊（Aedes albopictus）出沒，主要症狀：突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛與出疹及搔癢，及警示出血與重症徵兆。恙蟲病的病媒為恙蟎（Mite），恙螨會停留於郊外草叢，伺機攀附到經過的動物或人身上，若遭具傳染性的恙蟎或其幼蟲叮咬，經由其唾液感染恙蟲病，不會直接由人傳染給人。臨床症狀主要有持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、恙蟎叮咬處出現無痛性的焦痂（eschar）。

預防蚊蟲四步驟　遇虎頭蜂切勿揮打引發攻擊

預防蚊蟲可以採取以下預防措施：

1. 穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。

2. 使用蚊帳：在戶外露營或住宿，使用蚊帳是保護自己免受蚊子叮咬的有效方法。

3. 於衣物及皮膚裸露部位使用防蚊液體：塗抹含有DEET或picaridin等防蚊成分的防蚊液體，以確保額外的保護。

4. 減少暴露草叢環境，離開草叢環境後應儘速沐浴並更換全部衣物，避免恙蟎的附著和叮咬，以降低感染風險。

夏秋兩季往往是蜂螫通報高峰期，郊外旅遊須小心蜜蜂和胡蜂（俗稱虎頭蜂）出沒與螫傷，虎頭蜂相較蜜蜂有較強的蜂毒性與攻擊性。在戶外活動時，建議避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水。因蜂群有領域性，若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻，更不要揮動手臂或跑開，導致引來蜂群攻擊。

蜂毒性造成全身溶血　嚴重恐終生洗腎

鍾稟彥提醒，無論蜜蜂或虎頭蜂的蜂螫，特別小心發生蕁麻疹、眼睛腫、呼吸不順等急性過敏反應，若再被蜂螫，一定要儘速就醫，並遵從醫囑治療，切勿因當下沒有不適就輕忽潛在的過敏性休克與全身性毒性反應。蜂螫若及時治療，大多不會留下後遺症，但若不幸因蜂毒性造成全身溶血，橫紋肌溶解併腎臟損傷，或造成慢性腎衰竭，恐需要終生洗腎。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59683

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