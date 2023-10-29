不滿被剝削！移工聯盟萬聖節扮「仲介鬼」　要求廢除私人仲介制度

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台灣移工聯盟指出，每個移工「來台」之前，得先支付一筆從8到20萬不等的巨額仲介費給母國仲介公司，而這筆錢有一大部分將流入台灣仲介口袋；此外，移工在台期間，台灣仲介還能每個月向移工「合法地」收取「服務費」。一個契約3年累積下來的「服務費」高達6萬元，但這段期間仲介卻未必有提供實質的「服務」。
台灣移工聯盟表示，但在2016年「三年出國一日條款」被廢除後，仲介業者失去「每3年再收一次仲介費」的金雞母，轉向「在台轉換工作」的移工收取勞動部已明定不得收取的「買工費」，一份工作從2萬到9萬都有，去年10月疫情結束後，國境解封重新開放引進移工，仲介變本加厲，以買工費、辦件費、面試費、轉換費、訂金、尾款，各種違法收費巧立名目。如今，移工的就業市場違法收費氾濫，尤其是製造業移工幾乎到了「每個工作都要買工費」的地步。
台灣移工聯盟批評，勞動部自1992年制定《就業服務法》，確立了由「私立就業服務機構」（亦即「仲介公司」）引進、管理移工的制度，30年來放任仲介這個行業「私有化」的結果，就是造成了「私人仲介壟斷整個移工就業市場」；公立就服站只「點名」不「媒合」，連雙語人員都沒有，無法答覆移工找工作的疑問，無法替移工介紹工作，30年來至今，完全沒有發揮任何實質的「媒合功能」。
台灣移工聯盟表示，跨國聘僱絕對是政府責任，包括政府對政府直接聘僱、就服站雙語人員、文件流程簡化、函式法規的多語資訊等等；也包括勞保局、健保局、監理所等各級政府機關，如何讓一名移工在不需要仲介的情況下也能順利完成申辦的文件手續；而且絕對必須包含「廢除私人仲介制度」。
台灣移工聯盟說，「廢除私人仲介」和「強化公立就業服務」兩者都是「政府責任」，只有當這兩者都被落實，每一名來台灣工作的移工，才能真正像個「人」，跨國聘僱的正義才能有被實現的那一天。