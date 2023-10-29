T1／海神守不住飛克、被轟31分 主帥喬伊斯：本土球員打很軟弱
新北中信特攻今（29）日以86:77擊敗高雄全家海神，球隊洋將飛克砍下31分，連前幾場沒投開的三分球都進了2個，海神此役顯然拿他沒太多辦法。對此海神主帥喬伊斯表示，除了胡瓏貿和瓊斯缺陣之外，他認為球隊的本土今天打得很軟，應該更強硬去給予前者壓力。
記者黃建霖/新北報導
海神此役三分球27投僅6中，全場最多落後達19分，儘管末節試圖追分卻為時已晚。喬伊斯說：「中信此役和我們各贏兩節，每次我們兩隊交手強度都很高，他們今天的執行力和強度維持比較久，是打得更好的一方。今天我們有些外線沒有把握，讓他們抓下籃板後的轉換速度很快；另外第二節失誤太多、第三節戰術沒有跑出來，這都是未來需要去改進的部份。」
海神過去兩季在側翼擁有很多防守資源，但此役在主將胡瓏貿缺陣、球隊鋒線洋將瓊斯也因傷沒打的情況下，面對運動能力強、個人技巧也好的飛克沒有太多辦法，讓他一人就攻下31分，成為輸球主因。喬伊斯稱前兩者缺陣雖是重要原因，但也坦言對於本土球員今天的表現有點失望。
「不管PJ（瓊斯）有沒有要打，今天我們本土的表現就是有點軟弱，因為透過情蒐，我們就已經了解他的打法了。」喬伊斯說飛克身高201公分打到3號，因此球隊一定會有本土球員對到他，無論如何需要更強硬地去對抗他。
飛克融入球隊的速度很快，透過短期訓練和熱身賽的磨合，現在已經很快和球隊產生化學反應。中信助教莫米爾表示，這位瑞典好手是自己透過人脈找的，也是評估他的個性和球風都和球隊很合適才決定將其簽下，其和金恩相比各有優缺點，但確實更適合歐洲體系。