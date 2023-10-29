棒球／為提升亞洲棒球！中國信託贊助中國大陸北京猛虎盃棒球賽

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林永勝副總經理表示，中國信託是臺灣首家投入五級棒球的企業，棒球運動為深受各界所喜愛的熱門運動項目之一，所展現出自信、紀律、團結與互助的熱血精神，對球員而言是十分重要的經驗與教育，樂見北京有這麼多支持棒球運動的同好，期勉球員從中體會永不放棄的精神，快樂打球且享受比賽的過程，無論勝敗如何，都成為一生中難得的回憶。
中國信託集團長期贊助與支持體育公益活動，並持續透過棒球運動搭建交流管道，擴大臺灣棒球影響力。今年3月中國信託慈善基金會與中國關心下一代工作委員會、中國社會福利基金會關心下一代基金共同推動的「中國關心下一代教育基地」計畫，選定廣東省中山市小欖鎮東升初級中學為第52所掛牌學校，這也是計畫執行以來第一所以棒球為交流重點的基地學校。
今年8月中國信託銀行亦支持中國信託慈善基金會「愛接棒‧少棒暨青少棒資助計畫」偏鄉棒球隊宜蘭縣三星國小、南投縣新街國小、南投縣三光國中的球員、教練及隨行人員近80人，赴北京與萬泉小學、理工大學附屬小學、上地實驗小學及理工大學附屬中學棒球隊學生以球會友，傳遞臺灣少棒和青少棒的比賽經驗及對棒球的熱忱，透過比賽交流與學校參訪，增加了解彼此的機會，未來中國信託將持續為喜愛打棒球的孩子們打造實現夢想的機會。
由北京市體育局、北京市體育總會主辦，北京市棒球協會及北京猛虎棒球隊承辦的「猛虎盃棒球比賽」已連續舉辦五屆，亦是第十五屆北京市體育大會棒球運動的比賽項目之一，本屆賽事將進行至今年11月27日，針對不同年齡區分為U8、U9、U10、U11及U12男子組與女子組分組競賽，總計超過190支北京各地基層學校、體校及棒球俱樂部組隊報名參加，已成為北京中、小學生棒球重要賽事，更是發掘和培養優秀棒球選手的重要舞臺。