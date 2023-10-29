T1／飛克三分外線突然開火讓對手措手不及 光哥：其實是秘密武器
新北中信特攻開季取得2連勝，球隊整體化學效應出色，新洋將飛克今天單場砍下31分，連之前3場（熱身賽+例行賽）12投0中的三分球都開張。中信主帥「光哥」李逸驊賽後受訪時表示，飛克的外線能力「其實是秘密武器」，之後的表現也請大家拭目以待。
記者黃建霖/新北報導
飛克運動能力出色，技巧也很全面，不過在來台之後，他還沒有展現太多外線投射的能力，今天三分球4投2中，讓對方更難以去守住他，在場上可低位、可持球推進、可定點投籃，給予高雄全家海神的防守者很大的防守壓力。
飛克表示自己其實沒有做太多調整，主要是在於信心方面的提升，球隊總教練李逸驊、助教莫米爾和另一名洋將克力斯都給予自己很多鼓勵。他也承諾接下來只要有空檔、或是對方防守比較退時，就會積極出手。
李逸驊表示，這個秘密武器今天在場上殺得對方措手不及，他也笑說其實飛克在瑞典也曾經單場三分球11投7中、砍下40幾分，目前還沒有完全發揮出自己的實力，也請大家拭目以待。
「現在大家都認為他不太會投，但之後勢必要守出來。」飛克身高201公分，定位和上賽季的金恩有點類似，都是要承擔1-4號位的多面手，開季至今他的發揮確實很出色。但能否幫助球隊在戰力上更上一層樓，還有待更多比賽來驗證。