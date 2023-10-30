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空氣品質頻頻亮紅燈！　如何保養呼吸道、遠離空污危害？

▲空氣品質頻頻亮紅燈！　如何保養呼吸道、遠離空污危害？
▲空氣品質頻頻亮紅燈！　如何保養呼吸道、遠離空污危害？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】季節轉換，天氣漸漸轉涼，不用再擔心天氣悶熱造成的熱傷害，但是在東北季風吹拂下，境外污染物很有可能會挾帶其中移入台灣各地，影響空氣品質。近日空氣品質也常常亮紅燈，這段期間民眾該如何保養呼吸道、避免受到空污危害呢？衛生福利部臺北醫院胸腔內科醫師曾明雄來解答！

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觀察空氣品質指標　空品不佳應減少外出、戴口罩

空氣品質指標（AQI）是根據當日空氣中臭氧（O3）、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO）濃度等數值，以其對人體健康的影響程度，經過換算後得到的空氣品質指標值。

當AQI值為0－50時，代表「空氣品質良好（綠色）」；51－100時代表「普通（黃色）」、101－150代表「對敏感族群不良（橘色）」、151－200代表「對所有族群不良（紅色）」、201－300則為「非常不良（紫色）」、301－500屬於「有害（褐紅）」。

曾明雄醫師提醒，國外研究顯示PM2.5上升10微克，氣喘發作的機會就會增加4%，當濃度破百達到警告標準，氣喘發生率就會增加4成，因此若本身有呼吸道方面的問題（如：氣喘、肺阻塞、肺纖維化），甚至有心血管疾病者，在冬天都要特別注意，出門應配戴口罩，若空氣品質不佳時應盡量避免外出。

3自我管理保養呼吸道　有「這些」異狀應就醫診斷

除了注意空氣品質指標，並配戴口罩、減少外出外，曾明雄醫師表示，呼吸道保養上，民眾平常也應做好以下自我管理，包含：

  • 適當、正確的運動：
一般建議每天至少要運動30分鐘以上，最基本的「走路」就是一個很好的運動，若強度再強一點可以游泳、騎腳踏車，甚至跑步都可以，項目以有氧運動為主可以增加肺活量、增強呼吸道功能等。

不過，由於每個人的身體狀況不同，運動的項目、時間、強度可以個別化調整。此外，氣喘的患者在平常時應達到良好的控制，才不會因為運動反而誘發氣喘發作。若氣喘較嚴重，可以走路運動到自覺會喘後再多走1－2分鐘，之後休息3－5分鐘改善的話再繼續行走。

  • 均衡飲食，避免冰冷、刺激性食物（如：辛辣、會引發過敏的食物）
  • 有呼吸道方面的問題，像是氣喘的患者平時應按時遵從醫囑服用藥物
曾明雄醫師提醒，民眾若平時沒有呼吸道方面的問題，但突然出現久咳、胸悶、呼吸喘等症狀，影響到日常生活、睡眠，甚至連說話都覺得費力，建議要進一步就醫評估。

另外，本身有呼吸道問題的患者平常症狀若控制良好，但因為空污反而使症狀頻繁出現，例如：氣喘的病人有咳嗽、胸悶、呼吸困難或有喘鳴聲等，曾明雄醫師建議都應回診由醫師重新評估是否需要再進一步調整藥物。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59732

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