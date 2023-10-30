▲空氣品質頻頻亮紅燈！　如何保養呼吸道、遠離空污危害？

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觀察空氣品質指標 空品不佳應減少外出、戴口罩空氣品質指標（AQI）是根據當日空氣中臭氧（O3）、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO）濃度等數值，以其對人體健康的影響程度，經過換算後得到的空氣品質指標值。
當AQI值為0－50時，代表「空氣品質良好（綠色）」；51－100時代表「普通（黃色）」、101－150代表「對敏感族群不良（橘色）」、151－200代表「對所有族群不良（紅色）」、201－300則為「非常不良（紫色）」、301－500屬於「有害（褐紅）」。
曾明雄醫師提醒，國外研究顯示PM2.5上升10微克，氣喘發作的機會就會增加4%，當濃度破百達到警告標準，氣喘發生率就會增加4成，因此若本身有呼吸道方面的問題（如：氣喘、肺阻塞、肺纖維化），甚至有心血管疾病者，在冬天都要特別注意，出門應配戴口罩，若空氣品質不佳時應盡量避免外出。
3自我管理保養呼吸道 有「這些」異狀應就醫診斷除了注意空氣品質指標，並配戴口罩、減少外出外，曾明雄醫師表示，呼吸道保養上，民眾平常也應做好以下自我管理，包含：
- 適當、正確的運動：
不過，由於每個人的身體狀況不同，運動的項目、時間、強度可以個別化調整。此外，氣喘的患者在平常時應達到良好的控制，才不會因為運動反而誘發氣喘發作。若氣喘較嚴重，可以走路運動到自覺會喘後再多走1－2分鐘，之後休息3－5分鐘改善的話再繼續行走。
- 均衡飲食，避免冰冷、刺激性食物（如：辛辣、會引發過敏的食物）
- 有呼吸道方面的問題，像是氣喘的患者平時應按時遵從醫囑服用藥物
另外，本身有呼吸道問題的患者平常症狀若控制良好，但因為空污反而使症狀頻繁出現，例如：氣喘的病人有咳嗽、胸悶、呼吸困難或有喘鳴聲等，曾明雄醫師建議都應回診由醫師重新評估是否需要再進一步調整藥物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59732
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