▲肺癌腦轉移就沒救？　新一代EGFR標靶藥物突破屏障

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EGFR基因突變預後差 新一代標靶藥物助延緩惡化臨床針對非小細胞肺癌治療分為標靶、免疫以及化療等三種治療方式。醫師解釋，肺腺癌最常見就是 EGFR 基因突變，預後也比 ALK 基因突變較差，目前標靶藥物的發展推陳出新，根據臨床實證，最新一代的藥物治療效果對疾病惡化的控制佳，且對腦部的轉移性腫瘤有較佳的療效。
腦部穿透力足夠 新一代標靶藥物降低腦轉移涂智彥醫師說明，過去的標靶藥物對於腦部穿透力差，因此即便使用標靶藥物，肺腺癌仍約20至30%的風險會轉移至腦部，不可控因素多。但目前臨床上新一代標靶藥物已能降低腦轉移不可控的風險，因小分子藥物可通過血腦屏障進入腦中治療；大型臨床研究也證實，使用新一代標靶藥物為第一線病患治療，因有足夠的腦部穿透力，能顯著降低腦部腫瘤惡化的風險。但藥物治療仍具有風險，例如標靶藥物常見的副作用，如腸胃不適、皮膚症狀等，因此臨床上醫師仍會根據專業判斷，考量藥物的療效、副作用以及病人的身體狀況，決定合適的用藥選擇。
肺癌末期發現基因突變 改服標靶藥物控制病情臨床上，一名41 歲女性，平時沒有抽菸習慣，但在今年一月的時候因為呼吸喘促、骨頭痛、走路不穩來到我們醫院就診，經診斷為肺腺癌第四期，出現骨頭、腦部與肋膜肺部的轉移，病情嚴重。透過基因檢測診斷為 EGFR 第 19 外顯子缺失，於是從今年一月開始服用第三代標靶藥物。後續追蹤腦部的核磁共振影像顯示腦部腫瘤獲穩定控制，且她的呼吸困難症狀也得到明顯的改善。目前病人狀況穩定，她也計畫本月要去日本大阪旅遊，這表明癌症得到穩定的控制，病人得以回復正常生活。
治療晚期肺腺癌關鍵 醫師：接受基因檢測事實上，以亞洲人而言，肺腺癌多發生於不抽菸女性，且因早期無明顯症狀，發現時都已是末期，甚至有逐漸年輕化現象，其中根據台灣各大醫學中心統計，晚期肺腺癌患者平均六成皆屬於EGFR基因突變，已是台灣女性常見的肺癌種類。
涂智彥醫師建議，若確診為晚期或轉移性非小細胞肺癌的患者都應接受基因檢測，藉由基因檢測找出基因突變的致病原因，才能幫助醫師精準治療，針對突變基因進行阻斷，才有機會抑制病情持續惡化。目前肺癌基因檢測也有健保給付，幫助晚期肺癌病人延緩病情惡化，尋找治療利器。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59698
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