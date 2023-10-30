▲【健康1+1】學名藥與原廠藥一樣好，研究證實登國際期刊

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１．高齡化社會的健康餘命剩多少？學名藥能否帶來轉機？在世界各先進國家大力推動使用學名藥之際，民眾對學名藥不熟悉與尚不信任，偏向愛用原廠藥，也造成原廠藥需求及藥費居高不下。對此，林口長庚醫院心臟內科褚柏顯教授，在日前的藥事論壇講座上特別分享其醫療團隊的研究報告。經過長期的最終研究分析證實，學名藥與原開發廠牌療效及安全性一樣好，甚至還登上國際期刊JCH。
２．學名藥有什麼優缺點？臨床試驗上和原廠藥效果相同？對此，褚柏顯教授也針對五大常見問題，包括學名藥以及原廠藥的差別、學名藥的出現對醫藥端及民眾端分別的優缺點、當時為何想做相關的研究專題以及對於試驗成功後對醫界、民眾的改變，逐一做出回應。
３．學名藥是未來醫療趨勢，能守護國人的健康今年春季國內爆發「缺藥危機，也加速各國推廣學名藥的腳步，褚柏顯也強調，提高學名藥用藥比率是世界趨勢，國內學名藥市佔率僅七成，而美國已達到九成，也希望透過這樣的研究打破民眾的迷思，打造更好的醫療用藥環境，也不要因為用藥造成家庭開銷上無法承擔的壓力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59720
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