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不輸黃心穎！福原愛拋下全家搞不倫戀　寫企鵝情書被正宮抓包

▲福原愛尚未離婚時就和已婚的橫濱男出軌開房間，還堅稱沒有外遇，讓球迷看不下去。（圖／翻攝福原愛微博）
▲福原愛尚未離婚時就和已婚的橫濱男出軌開房間，還堅稱沒有外遇，讓球迷看不下去。（圖／翻攝福原愛微博）

記者江芷稜／綜合報導

香港女星黃心穎2019年在計程車上激吻許志安，轟動亞洲娛樂圈，最封為「地表最強小三」，如今她順利和樂手泥鯭（黎萬宏）結婚，走出醜聞的陰影。而日本知名桌球好手福原愛，外遇轟動程度不輸黃心穎，2021年和橫濱男在東京出軌開房間，不倫戀就此曝光，當時福原愛的媽媽還居住在台灣由前夫江宏傑照顧，她拋下全家海外約會，甚至寫情書示愛，與元配打官司堅不認偷吃，囂張程度跌破眾人眼鏡。

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▲江宏傑（左）分享與福原愛私下的超甜蜜互動（圖／NOWnews資料照）
▲江宏傑（左）與福原愛過去互動甜蜜，離婚讓人相當意外。（圖／NOWnews資料照）
34歲的福原愛嬌小可愛，一直深受球迷喜愛，鮮少爆出緋聞，2016年和江宏傑結婚時頂住「格差婚」的壓力，生下一雙兒女，夫妻生活看似幸福美滿，還上綜藝節目《幸福3重奏》曬恩愛，宣稱每天要親吻100下，展現模範夫妻的形象，沒想到福原愛爆出不倫戀後，對日本媒體指控江宏傑婚後以不雅言語攻擊，遭受長期精神暴力，導致婚姻失和，才會下定決心離婚。

▲福原愛被日媒踢爆外遇，與神祕男遭拍55張（紅框處）照片。（圖／翻攝女性seven）
▲福原愛被日媒踢爆外遇，與神祕男開房間，卻堅稱沒有同房。（圖／翻攝女性seven）
福原愛離婚後也不好過，橫濱男的元配一狀告上法院，曝光她主動追求人夫，以諮詢創業問題的方式接近男方，用企鵝信紙寫情書，表示「很喜歡你的笑容」、「有你的支持才能堅持到現在」，甚至宣稱兩人到飯店過夜開房間，是心情不佳外出散心，未住同一個房間，種種罔顧人妻身分的示愛行徑，讓外界看不下去。

▲福原愛在小紅書抱粉色熊玩偶賣萌，更放話從今以後要為自己而活。（圖／翻攝福原愛小紅書）
▲福原愛在小紅書抱粉色熊玩偶賣萌，更放話從今以後要為自己而活。（圖／翻攝福原愛小紅書）
在日本輿論撻伐下，工作量驟減的福原愛，一度傳出要移居新加坡的消息，神隱數個月後改在中國小紅書平台重新復出，宣稱要為自己而活，和橫濱男過著雙宿雙飛的生活，即使媽媽、哥哥都不認同，她不在乎外界的批評，對江宏傑要求遵守離婚協議的法院裁定置之不理，可說是最放飛自我的小三。

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