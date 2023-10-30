▲左下腹痛常見原因？醫：腸問題居多可按按，小心其他問題！

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左下腹痛常見原因？醫：腸問題居多可按按。
左下腹超常見？原因是..王威傑醫師表示，可能導致左下腹痛的器官包括了大腸、乙狀結腸、小腸、輸尿管、卵巢、睪丸等。其中現代人常見的文明病：便秘、腸脹氣等引起的腹部疼痛，大多會先發生在腸道末端的乙狀結腸，因此可以合理的推測為什麼左下腹疼痛相較其他位置更常被查詢。
在腸道末端的乙狀結腸，是腸道到肛門的最後一個彎道，脹氣、便秘、糞便堆積會相較容易卡在此處。因此若有感覺脹氣、便秘、上廁所等時機點感覺到左腹疼痛，可以揉揉左下腹，可能有助改善。
各腸道問題：先減少進食左下腹疼痛的問題不單單僅有便秘或脹氣，其他也包括了腸道發生的腸炎、產生多出來的空間的憩室炎，由於腹痛最常見的是腸道問題，因此王威傑醫師也建議若出現左下腹疼痛，建議先減少進食約4-5小時看是否改善，避免增加腸道負擔。
泌尿道系統：留意尿少、血尿泌尿道系統相關疾病也可能出現左下腹疼痛，例如泌尿結石、泌尿道發炎等，可觀察是否有尿量減少或血尿的狀況。
肚子凸出一塊？小心是「疝氣」腹部肌肉本身或多或少就會有許多小孔洞，當打噴嚏、重量訓練等腹壓過大時，腸道就可能穿透出肌肉層形成「疝氣」，腹部左右都可能發生，左邊稍多常見些。疝氣發生時可嘗試輕微按壓把腸道塞回去，但若是無法，應立即就醫，因為可能是「嵌入性疝氣」，也就是卡住了，延誤就醫可能使腸道壞死或甚至有生命危險。
男性/女性生殖系統問題：以性別來看，男性左下腹疼痛也可能是因為精索靜脈曲張所致，是一種常見因久坐、勃起過久等原因所引起的睪丸健康問題，一般也被俗稱「蛋疼」，左邊較為常見，也常延伸至左下腹。而女性懷孕時，若是精子和卵子結合後未正常在子宮腔內著床，形成「子宮外孕」，位於左下腹也會出現疼痛。而較少見的卵巢扭結及睪丸扭結也是其中原因之一。
左下腹疼痛當下怎麼辦？可用止痛藥？薄荷油嗎？
改善腹痛不論是位於哪一側，許多人會使用口服消炎止痛藥、消炎止痛貼布、薄荷油等等，對此王威傑醫師建議，由於口服消炎止痛藥影響範圍較廣、遍及全身，但民眾未必知道是哪裡出問題，此舉可能有更進一步影響的潛在風險，因此較不建議。建議可用部分位置止痛的貼布或薄荷油等嘗試緩解疼痛，但根本原因還是因檢查出來並積極處理為佳。
左下腹疼痛問題可大可小，醫指３大情況速就醫別再拖！
較嚴重症狀盡早檢查：王威傑醫師提醒，腹痛的可能性繁多，情況也可輕可重，上述也僅是部分舉例，民眾僅能初步了解可能原因，其他還是得經診斷。像是噁心、嘔吐、發燒等較嚴重的合併症狀也是各處常見但民眾不易判別的，因此若有出現這些情況自然建議早日就醫。
慢性腹痛＆盡速就醫標準：若無法忍耐或是超過７天成慢性腹痛，以及達到「盡速就醫」的標準也都應停止觀察，像是曾有心血管疾病、糖尿病、年紀大於80歲曾有泌尿結石等高危險病史或無法判斷腹痛原因為何的民眾，又或是近期發生過車禍可能臟器破裂、近期做過腹腔手術可能有手術相關問題、發燒超過３天、懷孕初期、陰囊劇痛等，這些都應盡速就醫。
即刻就醫症狀：若是出現冒冷汗、腹壁僵硬、腹部反彈疼痛、意識不清、脫水、血壓降低、喘、黑便、血便等危險徵兆，這可能是較嚴重的疾病，恐危及生命安全，更應即刻就醫、尋求緊急醫療。
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