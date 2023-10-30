▲第7屆「為癌而跑」 全台首場打卡路跑

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每跑1公里就捐1塊！台灣費森尤斯卡比公益相挺台灣腸癌病友協會糠榮誠理事長表示，除了希望藉由路跑活動傳遞健康的理念，更期許社會大眾正視癌症及健康議題，鼓勵癌友們走出家門，用實際行動扭轉抗癌人生。
為癌而跑連續七年不收取報名費用，今年除了延續往年統一發票捐贈及頭巾捐贈外，更發起「每跑1公里，台灣費森尤斯卡比就捐1塊錢」的公益計劃，參與者不只跑步顧健康，更是身體力行做公益。本次捐款由台灣費森尤斯卡比捐給中華民國兒童癌症基金會，傳播愛心。
糠榮誠理事長指出，本次活動另一大亮點爲打卡路跑，緣起自碧潭沿途路跑路線風景優美，往年跑者總會邊跑邊拍照，加上大衆非常樂於在社群上分享美好的事物，因此今年結合兩者，匯集廣大民衆的社群能量，進一步推廣運動防癌的理念，成爲全台首個打卡路跑活動。
遠離癌症惡病質！維持好體力是關鍵患者因癌症腫瘤的影響，導致系統性的發炎、內分泌及新陳代謝變化，外受體能活動減少、治療副作用、胃口變差而營養不足等，造成體重及肌肉量減少，影響著病人持續治療的體力狀況，因此提早儲備好的營養及體力、適當的運動及營養介入都相當重要。
要維持好體力，除運動外，患者的營養狀態大有影響。歐洲營養與腫瘤學會建議及早開始補充營養。糠榮誠理事長表示，均衡飲食是首要，然而病人常因治療導致胃口欠佳、進食不便，因此可考慮補充癌症專用營養品，建議選擇高蛋白質、含有Omega-3脂肪酸，如魚油EPA有助於促進食慾；持續服用亦能幫助癌友儲備營養戰力，挺過完整癌症療程。
糠榮誠理事長感謝今年各方單位熱心的參與，讓活動更加圓滿順利，包含新北市政府、新北市衛生局、陳儀君議員服務處、健身工廠一同協辦此活動，為癌友盡一份心力；更感謝連續七年響應公益的台灣費森尤斯卡比股份有限公司給予癌友支持與陪伴，讓他們了解抗癌的道路上並不孤單，也期盼更多的癌友，在抗癌路上，有完善的營養、好的體力，盡情活出彩色人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59733
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