影／好慘！Wembanyama悲劇般傳球！防守一撞就倒毫無作用被罵翻
NBA聖安東尼奧馬刺隊菜鳥中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）被視為未來馬刺隊奪冠基石，但他在今天對上洛杉磯快艇隊比賽中不少失誤，其中還有一次搶到對手傳球抄截後，嘗試要傳球就失手，讓隊友Malaki Branham傻眼，對手直接攔截被美國媒體、球迷罵翻，加上他之前賽前「紙糊的防守」，被訓練員一撞就倒，也受到批評。
記者吳政紘/綜合報導
Victor Wembanyama是球隊未來奪冠希望，他的身高高達224公分，加上他才19歲的年紀，運動能力也有不錯評價，但他在防守對位等，就沒有進攻這麼全面。
只見比賽前，Victor Wembanyama跟訓練員一對一，但他嘗試跑位，最後卻被撞倒，連他自己都很糗，表情有點難堪，但又馬上起身去練習。
Victor Wembanyama的活動力十足，但他的禁區宰制力來看，身體條件不錯，但無法碰撞，會讓他遭遇一些問題。
此外，比賽中，就算他可以傳球，但他身體跟他的腦袋所想有點差距，不少球迷留言，「這就像我們普通人用手運網球」、「他絕對不是下一個KD！」、「如果Kawhi還在馬刺的話.......」。