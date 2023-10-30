拒絕上學！全台高中職休學人數逾2萬 民代憂被犯罪集團利用
根據教育部統計，全台高中職去年有2.2萬人休學，六都以台中名列第一，未滿18歲涉犯詐欺的案件數同時也增加。台中市議員朱暖英憂心就學年紀的孩子，被犯罪集團利用、人生留下污點，要求教育局提出具體辦法遏止休學潮，教育局長蔣偉民表示，將依照休學成因不同，給予不同的幫助。
記者顏幸如／台中報導
教育部統計，去年全台高中職學生數58.6 萬人，其中公立學校學生占6成3，由於少子化關係，去年就學人數少2萬多人，休學人數也是2萬多人。在六都部分，休學人數最多的臺中市有1662人、其次高雄市1427人、新北市1235人、桃園市1154人、臺北市1066人、臺南市812人。
台中市議員朱暖英今（30）日質詢時指出，日前司法單位警示，未滿18歲少年涉犯詐欺案件數增加，其中又以新北、桃園及台中等3個地方法院案件量最多，原本應該在校園裡讀書的年紀，卻被犯罪集團利用當作車手、誤觸法網造成人生汙點。
朱暖英指出，教育機關若不提出改善拒學問題的措施，因地制宜對症下藥，恐將加劇同學不想留在校園學習的念頭，她要求教育局對休學潮提出具體辦法，強化輔導學生、改善就學環境，把學生帶回校園。
教育局長蔣偉民答詢時表示，目前台中市高中職休學人數已降低到1650人，根據掌握到的休學因素，主要有就讀科系不合、家庭因素、學生本身對讀書沒興趣等。教育局會進行個案輔導，依照休學成因不同，給予不同的幫助。