聽不懂醫護用語！醫師曝內行說法　聽到「這2字」代表病情嚴重了

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📍醫護專用術語「意義」大公開
◾學～：學姐，第一字拉長音，第二字不發聲，通常是有事要求學姐的時候會用到。
◾從頭唱：表示交班。休假回來，面對陌生的病人，就要「從頭唱」。
◾摸咪/摸咪挺（morning meeting ）：晨會。
◾挨毆（ I/O ）：水份進出身體的總和。
◾內(ㄋㄟ)多少 （Negative）： 指水份進出身體的總和是「負」多少？
◾潑(ㄆㄛ)多少（Positiver）： 指水份進出身體的總和是「正」多少？
◾掐/ 掐水 （fluid challenger）： 指快速輸液(給水)。
❗吸ㄟ （Cancer）： 癌症。
❗摳龍吸ㄟ （Colon cancer）： 大腸癌。
❗ㄎㄧˉ莫（Chemo(therapy)：化療
❗咻（Suture ）：縫合，例:咻哪裡？咻幾針？
❗妞胚（ New patient）： 新病人，接妞胚:新病人來了，要去問病史做檢查。
❗很馬（Malignant ）：原意是惡性腫瘤，用指態度惡劣、擺爛。
❗很ㄔㄨㄚ（Trouble）： 很忙碌、病情嚴重。
❗飛ㄇ哩（Family）： 病人家屬，這個應該「全家」都會。
❗很ㄇ（Murmur ）：愛碎碎唸，意指愛碎念、很挑剔。
❗阿浪（Alarm ）：生理監視器的警報或者叫人鈴。
❗滂（Puncture）：指穿刺。
❗滂嘎死（Puncture Gas）：指抽動脈血的意思。
❗賽奇（Psychic ）：指有精神疾病或無法理解的行為。
❗灰累（Failure）：失敗。用在插管或procedure處置時。
❗AP（Antepartum）：指生產前，也就是「懷孕中」啦，要照Portable，你AP趕快躲一下。
❗Portable（Portable X-Ray）：指移動式X光，放射師會推著X光機，到病人的病床來攝影。
❗彈：指彈休，就是突然被告知可以「提早下班」或是「不用出來上班」。
❗發漏一下（Follow ）：指追蹤檢查，或是密切留意。
❗杯葛（Bag）：指點滴袋。
❗IV彿拉噓（IV Flush）：指動靜脈導管不太通，快速沖液一下。
❗咖（Culture）：指培養。
❗U咖：尿液培養。
❗不辣咖：血液培養。
❗掰一下（Biopsy）：指切片。
❗Bonjour：台語，意即碎石術。
❗客羅特（Clot）： 指血液檢體凝固了，要重抽啦！
❗牛肉西施（Neurosis）：指很容易擔心焦慮。
❗史咖逼：不是咖啡喔，是Scabies 是癢死人的疥瘡。
❗漏屎（Loss）：IV/IC 漏屎，表示靜脈注射導管不通了，要重打(重置一條)。
❗狹客（Shock）：休克，指病人血壓低，器官灌流不足。
❗做浪吧（Lumbar puncture）：指腰椎穿刺，抽取脊髓液。
❗尾錐欣（Wet dressing）：指用濕的紗布覆蓋。
❗歐卡（OHCA Out of hospital cardiac arrest）：指到院前心跳停止。
❗豆一下（EKG）：貼上貼片，把心電圖監視器接上。
❗滴頭（Ditto）：和上次一樣，通常在開藥(依上回開立)或是交班內容一樣，沒有變化。
❗妹塔（Meta）：可以是癌症轉移（Metastasis），或內分泌科（Metabolism）。
不少民眾看完後，也紛紛驚呼「之前家人住院遇到醫生來巡房時一開始都會想努力聽醫護的對話，但沒幾秒這些名詞出來後就放棄了」、「太專業了」；還有許多醫護人員也紛紛留言「好寫實的術語翻譯，推薦新人可以看一看」、「全部聽得懂～圈內人路過」、「我在美國學的nursing, 回台灣花了好幾個月才適應」。