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聽不懂醫護用語！醫師曝內行說法　聽到「這2字」代表病情嚴重了

▲專業術語最多的工作，醫護人員絕對是其中之一，許多民眾到醫院陪病時，都曾聽過醫護人員對談，但卻完全聽不懂其中意思。（示意圖／Pexels）
▲專業術語最多的工作，醫護人員絕對是其中之一，許多民眾到醫院陪病時，都曾聽過醫護人員對談，但卻完全聽不懂其中意思。（示意圖／Pexels）

記者潘毅/綜合報導

各行各業都有特殊的專業術語，若非相關從業人員，很有可能會因為字面的意思而出現誤解。而專業術語最多的工作，醫護人員絕對是其中之一，許多民眾到醫院陪病時，都曾聽過醫護人員對談，但卻完全聽不懂其中意思。對此奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金就分享許多時常出現的醫護用語：聽見「很ㄔㄨㄚ」意旨病情嚴重了！

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陳志金醫師日前在臉書粉專上發文整理出，許多醫療人員才聽得懂的術語。

📍醫護專用術語「意義」大公開

學～：學姐，第一字拉長音，第二字不發聲，通常是有事要求學姐的時候會用到。
從頭唱：表示交班。休假回來，面對陌生的病人，就要「從頭唱」。
摸咪/摸咪挺（morning meeting ）：晨會。
挨毆（ I/O ）：水份進出身體的總和。
內(ㄋㄟ)多少 （Negative）： 指水份進出身體的總和是「負」多少？
潑(ㄆㄛ)多少（Positiver）： 指水份進出身體的總和是「正」多少？
掐/ 掐水 （fluid challenger）： 指快速輸液(給水)。
吸ㄟ （Cancer）： 癌症。
摳龍吸ㄟ （Colon cancer）： 大腸癌。
ㄎㄧˉ莫（Chemo(therapy)：化療
咻（Suture ）：縫合，例:咻哪裡？咻幾針？
妞胚（ New patient）： 新病人，接妞胚:新病人來了，要去問病史做檢查。
很馬（Malignant ）：原意是惡性腫瘤，用指態度惡劣、擺爛。
很ㄔㄨㄚ（Trouble）： 很忙碌、病情嚴重。
飛ㄇ哩（Family）： 病人家屬，這個應該「全家」都會。
很ㄇ（Murmur ）：愛碎碎唸，意指愛碎念、很挑剔。
阿浪（Alarm ）：生理監視器的警報或者叫人鈴。
滂（Puncture）：指穿刺。
滂嘎死（Puncture Gas）：指抽動脈血的意思。
賽奇（Psychic ）：指有精神疾病或無法理解的行為。
灰累（Failure）：失敗。用在插管或procedure處置時。
AP（Antepartum）：指生產前，也就是「懷孕中」啦，要照Portable，你AP趕快躲一下。
Portable（Portable X-Ray）：指移動式X光，放射師會推著X光機，到病人的病床來攝影。
彈：指彈休，就是突然被告知可以「提早下班」或是「不用出來上班」。
發漏一下（Follow ）：指追蹤檢查，或是密切留意。
杯葛（Bag）：指點滴袋。
IV彿拉噓（IV Flush）：指動靜脈導管不太通，快速沖液一下。
咖（Culture）：指培養。
U咖：尿液培養。
不辣咖：血液培養。
掰一下（Biopsy）：指切片。
Bonjour：台語，意即碎石術。
客羅特（Clot）： 指血液檢體凝固了，要重抽啦！
牛肉西施（Neurosis）：指很容易擔心焦慮。
史咖逼：不是咖啡喔，是Scabies 是癢死人的疥瘡。
漏屎（Loss）：IV/IC 漏屎，表示靜脈注射導管不通了，要重打(重置一條)。
狹客（Shock）：休克，指病人血壓低，器官灌流不足。
做浪吧（Lumbar puncture）：指腰椎穿刺，抽取脊髓液。
尾錐欣（Wet dressing）：指用濕的紗布覆蓋。
歐卡（OHCA Out of hospital cardiac arrest）：指到院前心跳停止。
豆一下（EKG）：貼上貼片，把心電圖監視器接上。
滴頭（Ditto）：和上次一樣，通常在開藥(依上回開立)或是交班內容一樣，沒有變化。
妹塔（Meta）：可以是癌症轉移（Metastasis），或內分泌科（Metabolism）。

▲陳志金是奇美醫院加護醫學部主治醫師。（圖 / 陳志金臉書）
▲陳志金醫師日前在臉書粉專上發文整理出，許多醫療人員才聽得懂的術語。（圖 / 陳志金臉書）
不少民眾看完後，也紛紛驚呼「之前家人住院遇到醫生來巡房時一開始都會想努力聽醫護的對話，但沒幾秒這些名詞出來後就放棄了」、「太專業了」；還有許多醫護人員也紛紛留言「好寫實的術語翻譯，推薦新人可以看一看」、「全部聽得懂～圈內人路過」、「我在美國學的nursing, 回台灣花了好幾個月才適應」。

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