焦凡凡被婁峻碩求婚後尺度大開！性感泳裝震暈7萬粉：人妻更辣了
藝人焦凡凡日前在馬爾地夫旅遊時，突然被交往7年的男友婁峻碩驚喜求婚，而她也害羞的點頭答應，廣受眾人祝福，不過，才剛成為一位準人妻的焦凡凡，馬上就曬出一張超辣的泳裝照，與姊妹們一同在泳池狂歡，照片再度掀起7萬人暴動，紛紛直呼：「人妻就是不一樣！」
記者詹鎰睿／綜合報導
焦凡凡昨（29）日貼出一張性感泳裝辣照，只見她手拿著香檳，對著鏡頭擺出撩人又愜意的姿勢神情，但胸前的泳裝開洞設計，讓人完全無法直視，也凸顯出焦凡凡深藏不露的好身材，照片曝光後，大家紛紛留言，「也太辣」、「這是未婚夫視角嗎」、「辣到不能再辣」、「深夜炸彈，太辣了」、「這就是準人妻的威力嗎」、「現在變人妻之後感覺更美麗。」
目前還在馬爾地夫旅遊的焦凡凡，自從28日被婁峻碩求婚成功後，一舉一動都受到大家關注，更有許多粉絲戲稱，這趟旅程是提前度蜜月，也讓小倆口臉上的幸福笑容從沒停過。除了向焦凡凡求婚之外，婁峻碩還為她寫了一首新歌〈Till 4ever〉，歌詞字字句句都是對女友的愛。
更浪漫的是，焦凡凡還在IG上PO出7年前的對話，當時婁峻碩就提到：「我每一段都以結婚為前提在一起的。」而焦凡凡也表示自己也是，並回說：「世界上還有這種男生喔」，婁峻碩秒回：「哈哈有啊！」如今回顧7年前兩人的曖昧對話，讓焦凡凡不禁笑說：「現在看7年前的對話覺得好好笑，好可愛23、24歲的我悶（們）。」