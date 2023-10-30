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「小時候胖不是胖」錯！7成長大仍肥胖　快檢查脖子、腋下黑黑的

▲「小時候胖，不是胖。」這說法僅適用於30%至40%的兒童，根據統計，小學時若胖，7成長大成人後仍然肥胖。（圖／ingimage）
▲「小時候胖，不是胖。」這說法僅適用於30%至40%的兒童，根據統計，小學時若胖，7成長大成人後仍然肥胖。（圖／ingimage）

家庭消費中心／綜合報導

現代人飲食豐盛，使得許多小朋友有肥胖問題，而俗說雖說「小時候胖，不是胖」，但醫師強調，這說法僅適用於30%至40%的兒童，根據國健署統計，小學時若胖，60%到70%在成人後仍然肥胖，若是到國中階段發福，成人後甚至會有70%至80%肥胖，且這樣的孩子通常較早成熟，連帶影響身高，家長一定要多注意。

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台北醫學大學附設醫院兒科部兒童肝膽腸胃科主治醫師黃映齊說，不論孩子年齡，只要身體質量指數（BMI）比同齡、同性別的孩子超出85百分位，即屬過重，若超過95百分位則達肥胖定義；除了BMI以外，有時可觀察到黑色棘皮病，表現於脖子、腋下、及腹股溝黑黑的洗不乾淨，即為胰島素抗性。

兒童肥胖對建康有很大影響，黃映齊表示，除了有可能演進成代謝症候群，同時也提升了各種慢性病的風險，其中糖尿病、心臟病的風險更是上升2到6倍。

此外，部分家長在孩子的身高比較在意，想著只要孩子的身高不輸人，胖胖壯壯一樣很健康，但肥胖兒在8歲前生長較快，因此相較於一般兒童，將會提早半至一年達到生長高峰，然後也提早走下坡，恐導致18 歲時的最終身高略遜一籌。

黃映齊指出，不少肥胖兒生長在「致胖環境」中，生活中高熱量低營養的食物唾手可得，加上不良的生活習慣，導致運動機會減少、靜態時間增加，呼籲照顧者應積極介入過重或肥胖兒童的生活型態調整。

兒童正處在生長發育階段，過度控制飲食並不適當，不過黃映齊強調，垃圾食物的攝取本應減少，並朝向少鹽、少油、少糖、高纖，且每餐應定時定量，另對3C產品使用時間應有適當規範，同時增加運動量，因運動雖未必能降低體重，卻能降低體脂，建議每天運動至少30分鐘，每周至少150分鐘，而充足睡眠亦相當重要。

黃映齊表示，2到18歲的兒少應每年至少一次到兒童腸胃科醫師門診進行健康體位的評估，才能依據各年齡得到最適當的飲食衛教和營養建議。

🟡兒童肥胖注意事項

◾不宜過度控制飲食，但一定要避免垃圾食物。

◾每餐定時定量，盡量少鹽、少油、少糖、高纖。

◾節制使用3C產品。

◾多運動，每天至少30分鐘，每周至少150分鐘。

◾每年至少一次到兒童腸胃科醫師門診進行健康體位評估。

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