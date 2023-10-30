「小時候胖不是胖」錯！7成長大仍肥胖　快檢查脖子、腋下黑黑的

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兒童肥胖對建康有很大影響，黃映齊表示，除了有可能演進成代謝症候群，同時也提升了各種慢性病的風險，其中糖尿病、心臟病的風險更是上升2到6倍。
此外，部分家長在孩子的身高比較在意，想著只要孩子的身高不輸人，胖胖壯壯一樣很健康，但肥胖兒在8歲前生長較快，因此相較於一般兒童，將會提早半至一年達到生長高峰，然後也提早走下坡，恐導致18 歲時的最終身高略遜一籌。
黃映齊指出，不少肥胖兒生長在「致胖環境」中，生活中高熱量低營養的食物唾手可得，加上不良的生活習慣，導致運動機會減少、靜態時間增加，呼籲照顧者應積極介入過重或肥胖兒童的生活型態調整。
兒童正處在生長發育階段，過度控制飲食並不適當，不過黃映齊強調，垃圾食物的攝取本應減少，並朝向少鹽、少油、少糖、高纖，且每餐應定時定量，另對3C產品使用時間應有適當規範，同時增加運動量，因運動雖未必能降低體重，卻能降低體脂，建議每天運動至少30分鐘，每周至少150分鐘，而充足睡眠亦相當重要。
黃映齊表示，2到18歲的兒少應每年至少一次到兒童腸胃科醫師門診進行健康體位的評估，才能依據各年齡得到最適當的飲食衛教和營養建議。
🟡兒童肥胖注意事項
◾不宜過度控制飲食，但一定要避免垃圾食物。
◾每餐定時定量，盡量少鹽、少油、少糖、高纖。
◾節制使用3C產品。
◾多運動，每天至少30分鐘，每周至少150分鐘。
◾每年至少一次到兒童腸胃科醫師門診進行健康體位評估。