▲熱量遠低於白飯！　「芭樂圖鑑」軟脆口感你是哪一派？

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春秋兩季 芭樂吃起來的口感不同農業部在臉書表示，大家普遍都叫芭樂，但「番石榴」是芭樂的正式名稱！台灣的一年四季都有生產芭樂，主要產地在高雄、彰化、台南等縣市。番石榴咬起來清脆爽口，含高量的維生素C，營養豐富，更具高抗氧化力，好處多多。不同月份的番石榴，外觀上也會有點不一樣。
3、4、5月
此季節的果肉會較薄，外觀摸起來較光滑，果實的果臍較大，表面上會有明顯線痕，清甜好吃。
9月-2月
此時越來越接近涼爽天氣，雨水逐漸減少，氣溫漸漸下降，進入番石榴品嚐的最佳時節，果肉會較厚，果臍較小，外觀表面凹凸，口感嚐起來爽脆十足。選購番石榴的時候，可以觀察看看外觀上的差異唷。
▲春秋兩季芭樂口感不同。（圖／擷取自農業部臉書）
芭樂兩大派系 清脆、軟Ｑ各有支持者農糧署表示，台灣常見的芭樂品種可依口感脆／軟程度分為兩大類
清脆爽口：
包含帝王拔、珍珠拔、彩虹拔、水晶拔、珍翠等。其中珍珠拔為台灣主要栽培品種，占比約95%以上。
軟Q香甜：
採收後會軟熟轉色、口感較軟的品種，包括宜蘭特色的紅肉拔及中山月拔。宜蘭紅肉拔通常於7-8分熟、果皮略帶淺綠時採收後熟後轉為黃色；中山月拔（東山月拔）則多於9分熟、果皮轉淡黃色時採收，雖然果實較小，但香氣濃郁。
芭樂除了作為鮮果，農會也會將次級品製為冰淇淋、果凍等加工品，展現不同口感與風味。芭樂熱量低、具飽足感，更富含維生素C及膳食纖維等營養，不同品種各具特色，一起品嚐新鮮脆甜的台灣芭樂吧。
▲台灣常見的芭樂品種可依口感脆／軟程度分為兩大類。（圖／擷取自鮮享農YA - 農糧署）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59704
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