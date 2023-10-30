▲關於心臟手術二三事 醫師的真心話

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每種手術都有它的優點與侷限，醫師都希望病人手術後可以快速恢復、傷口越小越好；不過，比起微創與否，醫師更重視如何依據每位病人不同的「手術風險、病況程度、病灶位置」，給予最適合的治療。
年紀較大、身體狀況特別不好的族群，可以選擇微創手術降低手術風險；但如果有多種心臟疾病的病患、或是升主動脈瘤、或是重度冠心病，複雜性瓣膜疾病，因為手術複雜度高，微創無法達到最佳效果，反而增加二次手術的風險，此時，傳統開胸才是對病人最有利的選擇。
隨著醫療進步，傳統外科手術也有微創的作法，不一定像民眾想像的留下大傷口。所以，還是要考量你本身的病況，不迷信微創，與醫師討論出最適合的治療方式。
Q2：傳統開胸手術有哪些無可取代的好處？
傳統開胸手術視野清楚，可同時進行多項心臟手術，將複雜病灶處理得更完整，病人開一次刀就能解決多種心臟問題，而且術後可預期有長期較佳的效果，例如：開胸瓣膜修補-長期耐用度較好、開胸脈冠狀動脈繞道手術-仍是嚴重冠心病最佳的治療選項。
除了重大疾病，開胸還能一併處理心臟周邊的潛在風險，舉例來說，心臟病患常伴隨有「心房顫動」，易產生血栓引發中風，過去大多吃藥和心導管電燒控制，若原本就要做開胸手術的患者，此時可順便處理心房顫動，花很少的代價（手術風險）、很短的手術時間，就能帶來長期顯著的好處，大幅降低中風及心臟衰竭的風險。
Q3：心房顫動中風風險是一般人的8倍，在開胸手術過程中如何一併處理？
心房顫動會導致中風的原因，跟左心耳有關，左心耳就像是心臟的盲腸，沒有特別功能的腔室，一旦發生心房顫動時，血液會在左心耳內滯留，形成血栓，當血栓流出心臟、塞住腦部血管就是腦中風，相當危險，因此關閉左心耳就是預防中風的重要關鍵。
過去左心耳關閉手術是把它切斷後再縫合，耗費的手術時間較長，會增加出血的風險，縫合的凹凸處也可能再度堆積血栓；現在已有新的進展，可以用類似夾子的工具把左心耳直接平整地夾起來，手術方式既簡單又快速，能讓原本近10-20分鐘的時間可縮短為3分鐘內完成，且降低出血風險，是現階段安全性較高又能保有同樣效果的治療選項。
Q4：要進行瓣膜置換手術前，我要怎麼選擇人工瓣膜的材質？
瓣膜置換手術常見有二尖瓣手術及主動脈瓣手術。如果你的二尖瓣能修補，一般會以修補為主，畢竟保留自己的一定最好，除非無法修補才要置換；而主動脈瓣大部分得換掉。
目前人工瓣膜的材質概分成金屬與生物兩大類，而瓣膜就像心臟的門，只要能正常開合，就是好門。
金屬門的好處是耐用不容易壞，但因為是機械放在心臟裡容易產生血栓，所以必須終身服用抗凝血劑。不過吃抗凝血劑有很多禁忌，像是飲食要注意、要定期抽血監測凝血功能、有任何侵襲性治療都必須住院，這在選擇時可以一併考量。
生物門分有各種動物材質，像是豬、牛等，好處是只需要吃三個月的抗凝血劑，等到組織生出來後就不必繼續吃；但壞處是因為是動物材質會有退化的問題，所以使用年限較短，通常依據瓣膜位置、病患狀況，大約15-20年後就必須再次動手術置換。
一般建議要依照自己的意願來選擇瓣膜材質：如果是65歲以上，以目前壽命來看開第二次刀的機率低，通常建議可直接使用生物瓣膜；50歲以下則建議可採用金屬瓣膜，但若不想終身吃抗凝血劑，也只能選擇生物瓣膜了。
Q5：心臟手術風險高，我應該要做哪些功課讓效果符合預期？
基本上最重要的觀念還是及早治療，不要拖延到病情嚴重時才動手術，拖延只會讓治療更棘手。舉例像是二尖瓣手術，若是早期輕微時動刀，手術中死亡風險為1%以下，術後存活率也與同齡沒有心臟疾病的人差不多。
此外，醫師的經驗及醫院設備也很重要，不能限制自己的治療選擇，所以要多方詢問，找有多種經驗的醫師且有內外科整合的醫療團隊；一旦決定後要跟醫師充分討論治療計畫，並信任醫療團隊給予的建議。
Q6：心臟手術過程中，有沒有推薦哪些自費醫材？
其實不一定要選自費醫材，台灣健保所提供的醫材都是經過專家核可，已經相當足夠，更重要的是，不要因為費用而阻礙你接受治療的意願。
當然，如果家中經濟許可或有其他商業保險可申請給付，想要選自費醫材時，可與醫師討論適合自己的選項；醫師能幫忙提供優先排序、且最符合病況的自費項目。首先，若以手術風險為考量，可選擇安全性高的左心耳夾、止血針等；如果考量長期耐用度，瓣膜類則以較耐用的牛瓣膜為主，能延後二次開刀時間、且有效開口大；最後再考慮舒適美觀，例如微創手術相關耗材，能不留疤的傷品敷料等等。
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