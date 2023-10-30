移工難休假！台北市試辦「互助喘息」計劃　家總推「二對多」照護

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「互助喘息」創新服務，由一位專業照顧服務員搭配一位照顧者志工，照服員負責身體照顧與活動帶領，照顧者志工負責安全看視與協助人力，以「二對多照顧策略」照顧四到六位失能、失智或身心障礙者。透過科技平台的預約、媒合、派遣，一位照顧者志工「預約值班」一天，可換兩天「預約喘息」。最初提出「互助喘息」構想的家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，現行長照2.0居家喘息服務最多每天10小時，政府要負擔3,850元，民眾負擔16%自負額，但人力吃緊、民眾或因不放心、省錢等因素使用率偏低。「互助喘息」除為解決照顧服務人力不足問題，也希望家庭照顧者走出孤立、透過同儕互助，能夠安心交接、增加社會互動與心理支持，打造專屬家庭照顧者的「社區支持團體」。
「互助喘息」創新服務計劃，今年由國立台北護理健康大學陳正芬教授擔任總計劃主持人，健康科技學院院長洪論評教授及淡江大學會計系韓幸紋教授擔任共同主持人，整合型研究案入選國科會人文處「以包容為導向之科技計劃」。陳正芬表示，這項行動研究計劃將結合科技與財務專家，建立更具效率的科技平台，加速民眾「預約喘息」、「預約換工」。此外，也希望鼓勵業者提供日照中心、社區服務據點週末空閒時段，透過科技加速人與空間的媒合，達到「共享空間」精神，爭取最大經濟效益，並將試辦結果提供給政府作為發展長照2. 喘息服務新選項的參考。
台北市政府衛生局簡任技正王素琴表示，長照2.0服務提供照顧及專業服務、交通接送、輔具及無障礙環境改善、喘息服務等「長照四包錢」點餐式服務，撥打長照專線1966即可申請。王素琴說，過程中也常發現家庭照顧者放不下心的狀況，很支持「互助喘息」的精神，讓照顧者有更多社會互動機會，也讓有限人力發揮最大效力。台北市政府社會局老人福利科楊雅茹科長說，希望「互助喘息」未來可以推廣到更多日照中心、社區據點，善用在地家庭照顧者互助，強化社區關懷力量，讓照顧者減少身體勞累、心理疲乏，也能增加照顧者與被照顧者社會參與的機會。
照顧者林小姐三年前辭職照顧失智症的母親，平時使用居家服務協助如廁、洗澡等照顧，週末有需要時會申請喘息服務，但獨自照顧的壓力使林小姐難以喘氣。在長照服務單位的推薦下，報名使用互助喘息的服務，在媽媽參與活動的同時，也開啓了林小姐對生活的新可能。林小姐驚訝地發現：「原來照護還可以這樣做」，她在社工、照顧者同儕鼓勵下完成照服員認證培訓，也能做有酬的互助喘息照服員。在職照顧者周先生獨自照顧失智症母親，週一至五使用日照服務，週末就是最頭痛的時間，他說不敢想周休二日，只要「周休一日」就心滿意足。他一開始也是半信半疑地參與互助喘息計劃，也會擔心自己無法勝任，但事實上沒這麼困難，而且擔任志工時，也會看照服員如何與困難照顧的母親互動，學習更多照顧技巧，媽媽也能外出參加活動，兩個人能適度分開，照顧關係反而更好。
「互助喘息」服務與台北護理健康大學合作，申請通過國科會人文處以包容為導向科技計劃，目前在台北市、嘉義市試辦，將導入科技發展照顧者「喘息時間銀行」，期待成為長照 2.0 新喘息選項。目前台北市「復華長青多元服務中心之復華據點」、「萬華中正據點」，嘉義市有「幸福樹日照中心」、「厚福花甲食堂」共計四處試辦點，除了家庭照顧者，外籍看護工也可加入換工，請電 0800507272 洽陸社工，還有機會獲贈喘息咖啡。