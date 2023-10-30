藍白會談總統合作無進度　朱立倫：下次會談時間越快越好

名家論壇》邱師儀／哈瑪斯攻擊讓拜登與習近平暫時同調

▲中國國家領導人習近平與美國總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家領導人習近平與美國總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）

文／邱師儀

十月尾聲，以色列部隊在加薩走廊擴大打擊與逐一清掃，正當中東地區的媒體報導幾乎佔據了原本應該是烏俄戰爭的版面，世人擔心的世界四大戰場：烏俄、以巴、台海與朝鮮半島，四個裡面就已經爆了兩個，是否會陸續引發台海與朝鮮的緊張態勢？而當加薩走廊戰火再起，美國國防長奧斯丁先在以色列說美國有能力應付兩場軍事任務，這樣的說法也獲得拜登再次強調，也要中東周邊國家包括伊朗、敘利亞阿薩德政權不要輕舉妄動。此外，拜登也表明美軍對加薩的高度關注，並不會影響美國在烏克蘭戰場持續投入援助，拜登當局也在國會提出一千零五億美金軍援以色列、烏俄、台灣與美國南方圍牆的預算案，拜登急於告訴世人，在這幾個世界上最危險的區域他絕對鎮得住，也要美國選民相信「他寶刀未老」。

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重點是不管在以色列、在烏俄還是在台灣議題上，都有中共跟美國做對的痕跡，美中走向競爭幾乎已難走回頭路，但是拜登與布林肯仍想走回民主黨習慣的外交路線，想要跟中共競爭但不衝突、降險卻不脫鉤。另一方面習近平從2018年歷經疫情、美中貿易戰，一直到被川普、拜登都斷高科技供應鏈，尤其是晶圓半導體，第三任之後的習近平看似已經可以安心稱帝，但從這段時間中共內部一連串弔詭的人事爭端，包括外交部長秦剛與國防部長李尚福遭到免職，再加上令人匪夷所思的高官「被去世」，包括今年七月火箭軍副司令員吳國華上吊，與近日中國國務院總理李克強猝死，令人不禁回想去年十月「二十大」胡錦濤被離場一幕，團派被團滅就算了，針對許多緋聞出包或者不聽話的中共高層，習近平都忙著一一根除，看起來習一時半刻之間還無法高枕無憂。更不用說中國經濟風暴已經襲來，外媒均以雷曼兄弟的災難等級來看待中國恆大地產暴雷所牽連的180多家銀行。中國消費者購買力下降、房價腰斬、青年失業率都是25%起跳的。

內外交迫之下，現在的習近平的確是需要軟一點，跟美國好好坐下來談，才有空間喘一口氣。於是，十月底中國外交部長王毅訪美並與國務卿布林肯、國安顧問蘇利文見面磋商，為十一月在舊金山習拜的元首會鋪陳。事實上，從今年六月開始，美方訪中的高層不會少，包括布林肯本人、財長葉倫、總統氣候問題特使凱瑞、商務部長雷蒙多、參議院多數黨領袖舒默、加州州長紐森等。一時之間，美中之間原本劍拔奴張的態勢似乎有點和緩。在美國對台的軍援與高層互訪都還是維持一定強度的情況下，筆者不認為美中看似融冰的跡象對台海安全有害，恰恰相反，就像拜登親口講的，在中國經濟蕭條的現況下，習近平是沒有意願打台灣的。

但前面提到美中競爭已經走不了回頭路，兩國不僅意識形態益發分歧，只是在川普時期是熱戰，到了拜登時期可能就轉為冷戰。先拿哈瑪斯攻擊以色列來說，近來中共一直透過自己的管道接觸以色列與哈瑪斯雙方，的確有居中調停的企圖，但中共也敬告美國不要對以色列在加薩進行的攻擊所導致的人道危機視而不見。但拜登接這批評也還算得心應手，因為民主黨相對於共和黨在以巴議題上本來就是比較同情巴勒斯坦人，所以最後才會出現拜登說這次以色列-哈瑪斯戰爭走到最後，還是需要協助巴勒斯坦建國，完全與習近平力促的以巴「兩國論」遙遙相應。

另一方面，比起民主黨，共和黨更傾向無條件支持以色列，包括川普把美國駐以色列大使館從特拉維夫移到耶路撒冷，並宣布美國承認耶路撒冷為以色列首都。但在烏俄議題上，共和黨卻比民主黨更不在乎烏克蘭，川普勢力的政治人物都有不少不願再援烏的聲音。

講回中共，雖然中共官方定調不偏袒以色列或者哈瑪斯，但其實官媒包括中國日報、環球時報紛紛重砲批評美國，指控美國站在「錯誤的一方」，並且盲目支持以色列。戰狼胡錫進甚至說「巴勒斯坦人需要大鬧一場打破中東格局」，中國網民稱以色列為納粹，馬上就被德國駐中大使以「愚蠢」來回應。以色列駐中外交人員的家人近日也在中國被人刺殺。中國各界的反猶聲音在在顯示，中共願意跟哈瑪斯走在一起，反正美國譴責的，都是中共的朋友。

才說中美和解，十月中國際戰犯普丁就抵達北京出席「一帶一路」峰會，開完會後普丁後頭還跟著兩個警衛官提了核彈按鈕手提箱，刻意秀給外界看。普丁在會上不但跟老朋友習近平抱團取暖，還批評拜登活到這把年紀了仍不懂尊重別人。自家俄軍還在別人家肆虐的普丁，跟北韓買武器，跟習近平你儂我儂，過去蘇共在幫毛澤東壯大時是老大，中共是老二；現在完全反過來，烏俄戰爭之後，俄羅斯已經成為北韓之流跟在中國後面當老二。因此，整體看起來，現在的美中關係的確是有從熱戰變冷的跡象，這當然是拜登的戰略目標，同時也會是習近平想要看到的發展。

儘管不實打，美中之間該有的口頭鬥爭還是不會少，可以預期中共持續拉攏伊朗、敘利亞、俄羅斯與北韓三不五時就在口頭上嘴美國。習近平的底線大概是：只要在台灣議題上美國不繼續在軍事與高層互訪上越線，必要時中共在中東或者烏俄議題上都還可以把自己微調成與美國同調的樣子。現在的關鍵就是民主黨建制派不應該像當年的歐巴馬一樣，天真的相信中共所講的每一句話，更不應該傻到相信把中國拉近國際貿易體系裡頭教它文明的道理，中共就會走向自由開放。畢竟美中再如何融冰，敵人就是敵人，提防中共才能符合美國國家利益。


●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授

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