ITF台北國際旅展先搶！業者揭明年漲5% 正北極百萬郵輪排到2025
年底全台規模最大的「2023 ITF台北國際旅展」，即將於11月3日至11月6日，於台北南港展覽館1館盛大登場。專精高奢海外獨家行程的佳繽旅遊，今（30）日搶先預告官網線上旅展亮點，透露「明年至少整體再漲5%」！更表示「最搶手的正北極百萬郵輪明年已全部額滿」，推出2025早鳥預售，並主打中美洲、南美洲、西非等五大特殊行程。
記者蕭涵云/綜合報導
因應疫後特殊旅遊商機，超過30年經驗資深旅遊業者，彭文欽一手打造的佳繽旅遊，搶在「2023 ITF台北國際旅展」前，於官網線上旅展推出全台獨家的五大特殊旅遊路線，橫跨正北極、南極、非洲、中美洲與南美洲。
佳繽旅遊擅長打造高奢行程，包括西非18國、中美洲10國、南美洲5國、南極三島極地探險；以及今年首度開賣便掀起熱潮的《指揮官夏古號》，搭乘全世界唯一一艘、2020年才下水的頂級極地奢華遊輪，只在7、8月航行，採全包式消費、餐餐都吃米其林，「21日頂級豪奢郵輪破冰之旅」即使每人要價128萬元，業者透露「正北極百萬郵輪明年已全部額滿」，足見國人嚮往高端旅遊之熱潮。
佳繽旅遊產品企劃彭敏皓表示，「明年一定還會再漲價」，並透露「機票漲2%，整體至少漲5%左右」；她舉例，「西非41國是每個國家都要漲價」，由於國外解封得早，全球旅遊需求也都提早卡位。彭敏皓更分享，「肯亞政府已預告，明年所有國家公園門票一定都會漲價！」雖然尚未透露漲幅，能確定的是，今年旅展買到的行程就仍是原價，「未來漲價中間的差額將由佳繽自行吸收」。
即使不是頂級遊程也面臨旅遊成本增加的情況，像是易遊網早在今年暑假結束就曾透露，相對機票、住宿費用親民的越南，其實也比疫情前漲了不少，「以傳統航空來看，飛胡志明市含稅約7000元～10000元，整體漲幅較2019年同期相比約漲2～3成；河內票價則坐落7000～9000元，漲幅約1～2成；峴港票價則是最低萬元有找」。
不過越南也自今年8月15日開放電子簽證，讓原本要價近5000元的高昂簽證費用，現在只需要約台幣800元（美金25元）即可辦理，申請流程也更加便利。建議有出國需求的民眾，多查詢、多比價，提早規劃、趁優惠入手划算商品，絕對是王道。