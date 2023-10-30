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佳繽旅遊攜手牛排教父！ITF線上旅展　報名送私宅米其林星級套餐

▲高奢佳繽旅遊創辦人彭文欽，攜手牛排教父鄧有癸，2023 ITF台北國際旅展及官網線上旅展同推五大特殊行程，報名贈送D&C Residence私宅餐廳「米其林星級套餐盛宴」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲高奢佳繽旅遊創辦人彭文欽，攜手牛排教父鄧有癸，2023 ITF台北國際旅展及官網線上旅展同推五大特殊行程，報名贈送D&C Residence私宅餐廳「米其林星級套餐盛宴」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

高奢佳繽旅遊攜手牛排教父鄧有癸，「2023 ITF台北國際旅展」及線上旅展同推，中美洲、南美洲、西非、正北極百萬郵輪等五大特殊行程，報名就送D&C Residence私宅餐廳，專屬客製「米其林星級套餐盛宴」。

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年底全台規模最大的「2023 ITF台北國際旅展」，即將於11月3日至11月6日，於台北南港展覽館1館盛大登場。專精高奢海外獨家行程的佳繽旅遊，也宣布將進駐旅展於中美洲經貿辦事處設攤。創辦人暨總經理彭文欽表示，疫後迎接佳繽旅遊十週年，配合旅展推出五個獨步全台的主流產品，讓消費者提早規劃明年划算行程。

▲牛排教父鄧有癸的D&C Residence私宅餐廳，為佳繽旅遊旅客專屬客製「米其林星級套餐盛宴」，吃得到日本A5和牛菲力。（圖／記者蕭涵云攝）
▲牛排教父鄧有癸的D&C Residence私宅餐廳，為佳繽旅遊旅客專屬客製「米其林星級套餐盛宴」，吃得到日本A5和牛菲力。（圖／記者蕭涵云攝）
即日起至11月20日，也同步於官網推出線上旅展「佳繽饗嘉賓」方案，包括西非18國、中美洲10國、南美洲5國、南極三島極地探險；以及今年首度開賣便掀起熱潮的《指揮官夏古號》，搭乘全世界唯一一艘、2020年才下水的頂級極地奢華遊輪，只在7、8月航行，採全包式消費、餐餐都吃米其林，由於「明年已全部額滿」，搶先開放2025年航程預購。

▲佳繽旅遊的正北極行程，將搭乘全球第一艘極地奢華探險郵輪《指揮官夏古號》，抵達終年被浮冰覆蓋的神秘之地北緯90度。（圖／佳繽旅遊提供）
▲佳繽旅遊的正北極行程，將搭乘全球第一艘極地奢華探險郵輪《指揮官夏古號》，抵達終年被浮冰覆蓋的神秘之地北緯90度。（圖／佳繽旅遊提供）
資深旅遊業者彭文欽，總是自稱「火線旅遊團」，不只站上「火線第一排」探訪歐洲火藥庫各國，也親自帶隊跑透非洲，甚至成功踏上南北極奇景，創下眾多首度及深度遊程經歷；疫後成功帶領全台第一團納米比亞團、全台第一團摩洛哥團及全台第一團巴基斯坦團等紀錄，及近年興起的泰國打高爾夫球尊榮團，都是由佳繽旅遊首創。

▲納米比亞沙漠閃耀著粉紅色光芒，是攝影家鏡頭下的天堂。（圖／佳繽旅遊提供）
▲納米比亞沙漠閃耀著粉紅色光芒，是攝影家鏡頭下的天堂。（圖／佳繽旅遊提供）
可別以為佳繽旅遊都走在落後國家，彭文欽自豪是不惜成本開發獨家的特殊行程，「把須耗費半天的車程改為輕航機，帶旅客直接飛越動物大遷徙必經的馬賽馬拉大草原，從高空俯瞰地表最震撼人心的生態奇景」。為了前往衣索比亞當地海拔613公尺高的雷塔阿雷火山區，」佳繽旅遊從台灣空運精美睡袋並安排專屬駱駝隊伍運送，讓旅客夜宿最鄰近的營區，直擊全球唯一熔岩湖火山，在暗夜中沸騰爆發的絢目橘金色光彩。」

▲肯亞當地過馬拉河奇景。（圖／佳繽旅遊提供）
▲肯亞當地過馬拉河奇景。（圖／佳繽旅遊提供）
彭文欽更透露，「疫後一推出南美洲就賣到爆款，還一直加量。讓他十分看好明年業績」；更分享今年創下出團紀錄新高的非洲肯亞團，光是目前收到顧客口頭預約明年的人數，也已超過今年出團量。還有要價110萬元的「西非18國古文明41天」，已經有10人報名。

▲南美洲烏尤尼鹽湖是世界上最大的鹽湖，以一望無際的天空和白色世界著稱。（圖／佳繽旅遊提供）
▲南美洲烏尤尼鹽湖是世界上最大的鹽湖，以一望無際的天空和白色世界著稱。（圖／佳繽旅遊提供）
佳繽旅遊產品企劃彭敏皓也表示，「今年中亞內陸土庫曼因為剛開放，雖然網路不通，但也成功激起旅遊玩家慾望」，與南印度、巴爾幹同為今年最受歡迎的目的地。她還透露，「其實明年部分產品售價都還在和當地確認中，但明年的中亞和巴爾幹行程，已有大約5成報名；甚至有信賴的熟客，已經邀約朋友直接成團」；建議資深玩家也可參考最新的愛爾蘭及加拿大白馬士極光行程。

▲D&C Residence私宅每日僅供24位限定晚宴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲牛排教父鄧有癸把教父牛排系列餐廳起家厝，打造成D&C Residence鎏金私宅。（圖／記者蕭涵云攝）
為讓特殊行程搭配特殊餐飲，佳繽旅遊彭文欽找上牛排教父鄧有癸合作，於D&C Residence私宅餐廳打造專屬客製「米其林星級套餐盛宴」，凡於ITF旅展、佳繽官網線上旅展同步，報名五大特殊行程就贈送「D&C Residence 客製佳繽貴賓套餐」乙份（價值4950元）；報名其他行程則贈送「D&C Residence 禮賓券」乙張（價值2000元），名額有限、贈完為止。

▲左起：牛排教父鄧有癸、佳繽旅遊彭文欽強強聯手，推出客製D&C Residence 米其林星級盛宴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：牛排教父鄧有癸、佳繽旅遊彭文欽強強聯手，推出客製D&C Residence 米其林星級盛宴。（圖／記者蕭涵云攝）
根據國際南極旅遊組織協會（IAATO）統計，2022～2023年間，前往南極旅遊已逾7萬人次，相較疫情前甚至增加近4成，足見頂級郵輪需求大增。雄獅旅遊與「璽寶郵輪 追夢號」合作，將於2024啟航南美＋南極雙夢想行程體驗世界之最，包括搭乘最奢華極地郵輪，探訪最神祕生態圈及世界最南端。

▲雄獅旅遊2024啟航夢想旅遊行程，「璽寶郵輪 追夢號」甫於2023年完工下水，斥資超過70億台幣建造，為目前極地探險郵輪中最新、最奢華、噸位最大船隻。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊2024啟航夢想旅遊行程，「璽寶郵輪 追夢號」甫於2023年完工下水，斥資超過70億台幣建造，為目前極地探險郵輪中最新、最奢華、噸位最大船隻。（圖／雄獅旅遊提供）
行程將前往阿根廷第一秀場觀賞探戈，造訪世界前50大餐廳ELENA，到火地島搭乘世界最南端「蒸汽火車」，獨家包船進入「南美威尼斯」世界第二大Delta三角洲等；更特別包裝市場獨家無自費「伊瓜蘇瀑布水陸空3D全覽體驗」，讓旅客搭乘直升機凌空飛翔於瀑布上空，鳥瞰整座壯闊瀑布，再乘著衝鋒艇靠近瀑布峽谷、體驗如大雨落下般的磅礡水勢，最後走進伊瓜蘇瀑布公園步道，感受瀑布傾瀉而下的震撼。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲南極追夢號全船艙房皆有陽台、浴缸和獨立衣帽間。（圖／雄獅旅遊提供）
▲南極追夢號全船艙房皆有陽台、浴缸和獨立衣帽間。（圖／雄獅旅遊提供）

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