佳繽旅遊攜手牛排教父！ITF線上旅展　報名送私宅米其林星級套餐

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即日起至11月20日，也同步於官網推出線上旅展「佳繽饗嘉賓」方案，包括西非18國、中美洲10國、南美洲5國、南極三島極地探險；以及今年首度開賣便掀起熱潮的《指揮官夏古號》，搭乘全世界唯一一艘、2020年才下水的頂級極地奢華遊輪，只在7、8月航行，採全包式消費、餐餐都吃米其林，由於「明年已全部額滿」，搶先開放2025年航程預購。
資深旅遊業者彭文欽，總是自稱「火線旅遊團」，不只站上「火線第一排」探訪歐洲火藥庫各國，也親自帶隊跑透非洲，甚至成功踏上南北極奇景，創下眾多首度及深度遊程經歷；疫後成功帶領全台第一團納米比亞團、全台第一團摩洛哥團及全台第一團巴基斯坦團等紀錄，及近年興起的泰國打高爾夫球尊榮團，都是由佳繽旅遊首創。
可別以為佳繽旅遊都走在落後國家，彭文欽自豪是不惜成本開發獨家的特殊行程，「把須耗費半天的車程改為輕航機，帶旅客直接飛越動物大遷徙必經的馬賽馬拉大草原，從高空俯瞰地表最震撼人心的生態奇景」。為了前往衣索比亞當地海拔613公尺高的雷塔阿雷火山區，」佳繽旅遊從台灣空運精美睡袋並安排專屬駱駝隊伍運送，讓旅客夜宿最鄰近的營區，直擊全球唯一熔岩湖火山，在暗夜中沸騰爆發的絢目橘金色光彩。」
彭文欽更透露，「疫後一推出南美洲就賣到爆款，還一直加量。讓他十分看好明年業績」；更分享今年創下出團紀錄新高的非洲肯亞團，光是目前收到顧客口頭預約明年的人數，也已超過今年出團量。還有要價110萬元的「西非18國古文明41天」，已經有10人報名。
佳繽旅遊產品企劃彭敏皓也表示，「今年中亞內陸土庫曼因為剛開放，雖然網路不通，但也成功激起旅遊玩家慾望」，與南印度、巴爾幹同為今年最受歡迎的目的地。她還透露，「其實明年部分產品售價都還在和當地確認中，但明年的中亞和巴爾幹行程，已有大約5成報名；甚至有信賴的熟客，已經邀約朋友直接成團」；建議資深玩家也可參考最新的愛爾蘭及加拿大白馬士極光行程。
為讓特殊行程搭配特殊餐飲，佳繽旅遊彭文欽找上牛排教父鄧有癸合作，於D&C Residence私宅餐廳打造專屬客製「米其林星級套餐盛宴」，凡於ITF旅展、佳繽官網線上旅展同步，報名五大特殊行程就贈送「D&C Residence 客製佳繽貴賓套餐」乙份（價值4950元）；報名其他行程則贈送「D&C Residence 禮賓券」乙張（價值2000元），名額有限、贈完為止。
根據國際南極旅遊組織協會（IAATO）統計，2022～2023年間，前往南極旅遊已逾7萬人次，相較疫情前甚至增加近4成，足見頂級郵輪需求大增。雄獅旅遊與「璽寶郵輪 追夢號」合作，將於2024啟航南美＋南極雙夢想行程體驗世界之最，包括搭乘最奢華極地郵輪，探訪最神祕生態圈及世界最南端。
行程將前往阿根廷第一秀場觀賞探戈，造訪世界前50大餐廳ELENA，到火地島搭乘世界最南端「蒸汽火車」，獨家包船進入「南美威尼斯」世界第二大Delta三角洲等；更特別包裝市場獨家無自費「伊瓜蘇瀑布水陸空3D全覽體驗」，讓旅客搭乘直升機凌空飛翔於瀑布上空，鳥瞰整座壯闊瀑布，再乘著衝鋒艇靠近瀑布峽谷、體驗如大雨落下般的磅礡水勢，最後走進伊瓜蘇瀑布公園步道，感受瀑布傾瀉而下的震撼。
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