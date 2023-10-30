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將採「以蚊剋蚊」　高雄明年田間野放試驗帶菌蚊治登革熱

▲雌斑蚊培育及採集。（圖／高雄市衛生局提供）
▲雌斑蚊培育及採集。（圖／高雄市衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

南臺灣埃及斑蚊分布縣市，每年都要面臨登革熱疫情挑戰，環境控制策略除了平時孳生源清除、環境整頓、疫情發生時緊急噴藥外，高雄市政府自2018年起持續積極與國家衛生研究院及WMP等國內外專家學者合作，尋找對於環境更加友善且有效的疫情防治策略，而高雄市政府自2021年起與高雄醫學大學合作進行沃爾巴克氏菌（Wolbachia）生物防治技術研究，預計於2024年著手進行跨國合作田間野放研究計畫，進一步有效落實登革熱科技防疫生物防治新策略。

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高雄市衛生局指出，沃爾巴克氏菌原本已存在於環境生物中，對人和動物不會造成危害。目前以沃爾巴克氏菌對抗登革熱的策略分為兩種：

第一種是釋放感染沃爾巴克氏菌的雄性埃及斑蚊，並與社區未感染的雌蚊交配，產下的受精卵會不能發育死亡，以至於野外埃及斑蚊數量逐漸減少，可暫為抑制施放地區的斑蚊數量。但成本較高，且要持續大量地釋放。

第二種方法則是同時釋放感染沃爾巴克氏菌的雄性及雌性埃及斑蚊，並讓感染的雌蚊和雄蚊交配，產生的子代皆帶有沃爾巴克氏菌，帶有沃爾巴氏菌體的蚊子漸取代野外族群，使蚊子不易感染登革病毒，從而降低人類感染機率。此法缺點是民眾仍會受蚊蟲騷擾。

此外，高雄市政府自2021年起與高雄醫學大學合作進行沃爾巴克氏菌（Wolbachia）生物防治技術研究，依2023年計畫目標，近期將有具體的在地化Wolbachia應用科技研究成果，將透過國際學術發表。此外，也預計於2024年著手進行跨國合作田間野放研究計畫，進一步有效落實登革熱科技防疫生物防治新策略。

高雄市針對沃爾巴氏菌（Wolbachia）生物防治技術研究，大致分為三階段：

第一階段：為分離本土沃爾巴氏菌菌株，目前已有初步成果，成功發現並分離有效菌株。

第二階段：為轉殖及族群放大，沃爾巴氏菌取代型模擬研究。

第三階段：田間野放試驗並評估成效，民眾風險溝通及科普衛教。

衛生局提醒，生物防治科技防疫技術未實際應用前，民眾仍應持續落實登革熱巡倒刷清，重視環境衛生管理，才能有效防範登革熱疫情。

▲沃爾巴克氏菌（Wolbachia）登革熱生物防治新策略。（圖／高雄市衛生局提供）
▲沃爾巴克氏菌（Wolbachia）登革熱生物防治新策略。（圖／高雄市衛生局提供）

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