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中山高汐止康寧街南下匝道今日通車　上班車潮節省20分鐘

▲中山高汐止康寧街南下匝道辦理通車儀式，陳建仁、陳彥伯、朱惕之及賴品妤等中央、地方政府及立委都出席祝賀。（圖 ／新北市政府交通局提供）
▲中山高汐止康寧街南下匝道辦理通車儀式，陳建仁、陳彥伯、朱惕之及賴品妤等中央、地方政府及立委都出席祝賀。（圖 ／新北市政府交通局提供）

記者吳嘉億／新北報導

為解決新北市汐止地區聯外交通壅塞問題，中山高速公路新設康寧街南下匝道今（30）日舉辦通車儀式，行政院長陳建仁、交通部次長陳彥伯、新北市副市長朱惕之及立法委員賴品妤都出席祝賀，於下午4時開放通車，汐止地區民眾上下國道將節省約20分鐘車程，達到車流分流，紓緩汐止交流道周邊道路交通壅塞情形。

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陳建仁表示，匝道工期能夠提前完工相當不簡單，要給監造、營造商掌聲感謝；指出解決民眾交通問題是政府的事情，中央跟地方要合作外，跟民間廠商也一定要合作才能夠一同完成，強調匝道工程完工就是「團結是力量」最好的見證。

朱惕之表示，配合中央斥資4.98億元的汐止交流道增設南入匝道工程，市府再行籌措約1.2億元優先完成康寧街一、二期拓寬，讓地方聯絡道有足夠容量串聯整體交通系統；在匝道通車後，汐止地區民眾上下國道將節省約20分鐘車程，同時可轉移既有匝道及汐萬路、中正路與禮門街等周邊道路27％交通量，達到車流分流效果，紓解周邊道路交通壅塞情形。

新北市政府交通局長鍾鳴時指出，另為因應匝道通車後車流移轉，協助辦理匝道口號誌增設工程，並增設CCTV、國道指引標誌、速限標誌等交通指引配套工程，以加強即時車流監控、車流導引和即時調整號誌秒數，維護行車安全和順暢。

▲新北市政府交通局協助辦理中山高汐止康寧街南下匝道口號誌增設工程。（圖 ／新北市政府交通局提供）
▲新北市政府交通局協助辦理中山高汐止康寧街南下匝道口號誌增設工程。（圖 ／新北市政府交通局提供）

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