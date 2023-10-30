中山高汐止康寧街南下匝道今日通車 上班車潮節省20分鐘
為解決新北市汐止地區聯外交通壅塞問題，中山高速公路新設康寧街南下匝道今（30）日舉辦通車儀式，行政院長陳建仁、交通部次長陳彥伯、新北市副市長朱惕之及立法委員賴品妤都出席祝賀，於下午4時開放通車，汐止地區民眾上下國道將節省約20分鐘車程，達到車流分流，紓緩汐止交流道周邊道路交通壅塞情形。
記者吳嘉億／新北報導
陳建仁表示，匝道工期能夠提前完工相當不簡單，要給監造、營造商掌聲感謝；指出解決民眾交通問題是政府的事情，中央跟地方要合作外，跟民間廠商也一定要合作才能夠一同完成，強調匝道工程完工就是「團結是力量」最好的見證。
朱惕之表示，配合中央斥資4.98億元的汐止交流道增設南入匝道工程，市府再行籌措約1.2億元優先完成康寧街一、二期拓寬，讓地方聯絡道有足夠容量串聯整體交通系統；在匝道通車後，汐止地區民眾上下國道將節省約20分鐘車程，同時可轉移既有匝道及汐萬路、中正路與禮門街等周邊道路27％交通量，達到車流分流效果，紓解周邊道路交通壅塞情形。
新北市政府交通局長鍾鳴時指出，另為因應匝道通車後車流移轉，協助辦理匝道口號誌增設工程，並增設CCTV、國道指引標誌、速限標誌等交通指引配套工程，以加強即時車流監控、車流導引和即時調整號誌秒數，維護行車安全和順暢。