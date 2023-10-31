秋冬天然美肌法！醫曝「食物清單」：有助美白抗老防曬、還能戰痘

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德國一項研究指出，陽光造成的傷害可被類胡蘿蔔素、茄紅素阻斷，而另一項研究則顯示，常吃富含茄紅素的蕃茄大約2個月後，陽光造成的紅腫會較輕微，其他紅色的水果如西瓜、番茄、石榴、櫻桃、李子等，也都含有豐富的茄紅素。
許多深色蔬果都含有豐富的類胡蘿蔔素，吃下後將有如披上抗紫外線外衣，且研究發現，類胡蘿蔔素加上維生素E會有更好的抗曬作用，因此炒青菜使用富含維生素E的植物油會是不錯選擇。
另有一些研究指出，蘆薈葉肉中的膠質可除去紫外線對皮膚產生的自由基，而免於造成傷害，不過蘆薈外皮可能造成皮膚黑色素沉著，使用裡面的膠質應避免被外皮污染。
📌曬傷保養
吃些鳳梨對傷口復原可能有幫助，推測與其中含有的酵素可清除腐爛組織有關，而一項研究也顯示，鳳梨萃取酵素可使小鼠皮膚燙傷加速復原。
此外，葡萄所含的多酚類，也能促進小鼠背部傷口痊癒，推測與促進傷口血管新生有關。
另多喝些薄荷茶，對陽光造成的傷害可能也有保護作用，因一項動物實驗發現，薄荷可使皮膚中的脂肪較不易變質。
📌抗老
栗子對於預防皮膚老化可能有幫助，因有研究指出，栗子皮萃取物可使小鼠皮膚細胞彼此聯結較為緊密，皮膚因此變得較有彈性，皺紋也獲得改善。
此外，一項小鼠研究指出，口服或局部塗抹蘆薈萃取物，可促進膠原蛋白合成，因此可能也有抗老化的作用。
📌抗痘
有研究指出，茶葉含有的多酚可調節男性及女性體內的男性荷爾蒙平衡，因此可能對青春痘、男性禿頭、女性多毛症有些效果。
另有研究顯示，茶樹種子的油對青春痘及黴菌感染有改善作用，其殺菌物質為沉香油醇一類，不過對青春痘的效果較慢，使用茶油3個月後才開始改善。
📌美白
日本一項研究顯示，水果中的桃、李、梅、櫻桃等，可能有助於防止皮膚變黑，除了類胡蘿蔔素之外，應是其中含有的其他成分可抑制黑色素產生。