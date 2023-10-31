遊客從峴港轉到「這城市」！越南旅遊正夯 韓國遊客點出三大優點
過去越南中部海濱城市峴港（Da Nang）吸引大量國際遊客前往，然而今年起國際遊客逐漸轉往另一個越南海濱城市芽莊（Nha Trang），尤其是韓國遊客前往芽莊的比例大增，並點出芽莊的優點在於航班多、旅遊體驗佳和便宜實惠的住宿費用。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》（VnExpress）報導，峴港旅遊統計局數據顯示今年前9個月，峴港市接待外國遊客達到160萬人次，今年較去年同期增加5.8倍，但僅相當於2019年疫情前水準的67%。對於消失的客源，峴港市政府官員指出，部分旅客轉往芽莊旅遊，而不再選擇前來峴港。
峴港市政府人民委員會主席梁阮明哲（Luong Nguyen Minh Triet）在最近的會議上表示，韓國遊客目前佔峴港遊客總數的48%，然而正逐漸流失到芽莊，調查後發現他們考量環境和價格因素，更喜歡芽莊而不是峴港。
阮明哲指出，同樣是五星級飯店或渡假村，芽莊的住宿費用最便宜有望落在70萬至80萬越南盾（約等同於新台幣923元至1055元），而峴港的住宿費用則需要300萬越南盾至400萬越南盾（約等同於新台幣4000元至5000元），如此大的差距當然會讓旅行社轉往芽莊發展。
今年前往芽莊的國際旅客正大幅增加，2023年前九個月芽莊接待的國際遊客超過145萬人次，較去年同期成長9.6倍，緊追在峴港接待的旅客之後，且增長的幅度和速度大大超越峴港。疫情前芽莊主要的旅客來源國是中國和俄羅斯，但隨著中國和俄羅斯旅客大幅減少，現在韓國是芽莊最大的旅客來源國。除了韓國旅客前往芽莊的人數變多，韓國有許多明星都在今年選擇前往芽莊旅遊，大開芽莊的知名度，讓韓國人爭相前往。